Ο Λασανά Ντιαρά ζητάει 65 εκατ ως αποζημίωση από την FIFA!

Ο Γάλλος πρώην μέσος Λασάνα Ντιαρά επανεκκινεί νομικές διαδικασίες ζητώντας αποζημίωση 65 εκατομμυρίων ευρώ από τη FIFA και την βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η κίνηση του Ντιαρά, ήρθε μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τον Οκτώβριο ότι ορισμένοι κανόνες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας παραβίαζαν τους νόμους της ΕΕ.

Η FIFA επέβαλε στον Ντιαρά πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αφότου ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από τη Λοκομοτίβ Μόσχας ένα χρόνο μετά την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου το 2014.

Αυτό ώθησε τον παίκτη να μηνύσει τη FIFA και την ομοσπονδία του Βελγίου ζητώντας αποζημίωση ενώπιον τοπικού δικαστηρίου.

Ο Ντιαρά δήλωσε ότι περίμενε μερικούς μήνες πριν επανεκκινήσει τις διαδικασίες στο Βέλγιο ελπίζοντας ότι η FIFA και η βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα τον προσεγγίσουν για φιλικό διακανονισμό, κάτι που δεν έγινε.

«Έχω αναγκαστεί να δώσω αυτή τη νομική μάχη από τον Αύγουστο του 2014. Αυτό σημαίνει περισσότερα από 11 χρόνια», δήλωσε ο Ντιαρά σε κοινό δελτίο τύπου των ενώσεων παικτών FIFPRO, FIFPRO Europe και UNFP (Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας), οι οποίοι τον είχαν υποστηρίξει στην υπόθεση.

«Το κάνω αυτό για τον εαυτό μου, αλλά το έχω κάνει και για όλους τους ανερχόμενους, λιγότερο γνωστούς παίκτες που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αμφισβητήσουν τη FIFA ενώπιον πραγματικών δικαστών», πρόσθεσε.