ΑΕΚ: Στην Πολωνία για να κλείσει στη Λέγκια ο Σιμάνσκι!

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι με άδεια από την ΠΑΕ ΑΕΚ βρίσκεται στην Πολωνία για να μιλήσει και να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με την Λέγκια Βαρσοβίας στην οποία εκτός απροόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Πολωνός μέσος, ο οποίος ως γνωστόν δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως επιβεβαιώνεται και από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, ταξίδεψε στην πατρίδα του προκειμένου να συζητήσει τον επαναπατρισμό του και την μεταγραφή του στη Λέγκια Βαρσοβίας. Με την οποία θυμίζουμε υπάρχει φλερτ, εδώ και πάρα πολύ καιρό...

Η ΠΑΕ ΑΕΚ από την μεριά της, είναι ξεκάθαρο πως με την στάση της διευκολύνει τον Νταμιάν Σιμάνσκι - που αποτελεί μέλος της «κιτρινόμαυρη» οικογένειας τα τελευταία 5,5 χρόνια και έχει προσφέρει τα μέγιστα στον σύλλογο έχοντας υπάρξει (και) αρχηγός - προκειμένου να βρει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του. Και την καλύτερη λύση. Το ταξίδι του στην Πολωνία και οι τελικές συζητήσεις με την Λέγκια πιθανότατα θα σηματοδοτήσουν και την επιστροφή στην χώρα του για την ομάδα της Βαρσοβίας που εδώ και καιρό επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι είχε αποκτηθεί τον Γενάρη του 2020 με την μορφή δανεισμού από την Αχμάτ Γκρόζνι ενώ έξι μήνες μετά η ΑΕΚ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του. Με την Ένωση, έχει καταγράψει 190 παιχνίδια, 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022/2023, αποτελώντας μέσα σε αυτή την πενταετία και αρχηγός του Δικεφάλου.