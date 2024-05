Με Κίνι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίλα

Τους 10 από τους 11 που ξεκίνησαν στον θρίαμβο του Μπέρμιγχαμ πριν μια βδομάδα, επιλέγει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ιστορική ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα. Ο Ισπανός τεχνικός αντικαθιστά αναγκαστικά τον τραυματία Ορτέγκα με τον Κίνι στα αριστερά της άμυνας, με τον Ροντινέι δεξιά στόπερ τους Ρέτσο-Κάρμο και στο τέρμα τον Τζολάκη. Ιμπόρα, Έσε και Τσικίνιο είναι οι τρεις του κέντρου και Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί οι τρεις της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κίνι, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άστον Βίλα! / Our line-up for today's match against Aston Villa! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #UECL