Kλίπερς: «Έδεσαν» τον Τάι Λου με πολυετή επέκταση

Σε πολυετή επέκταση συμβολαίου ήρθαν Τάι Λου και Κλίπερς. Παρά τον αποκλεισμό της ομάδας τους Λος Άντζελες από τον α' γύρο των play off, ο οργανισμός έδωσε πολυετή επέκταση στον Τάι Λου, ο οποίος θα συνεχίσει στους Καλιφορνέζους και μετά το 2026 που ολοκληρώνεται η υπάρχουσα συμφωνία, σε μια ανανέωση που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια δολάρια.

Αμέσως μετά την απόλυση του Ντάρβιν Χαμ από τους Λέικερς, το όνομα του Λου ήλθε στο προσκήνιο για τους «Λιμνάνθρωπους», από τη στιγμή μάλιστα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί του από τη συνεργασία τους στους Καβαλίερς, ωστόσο οι Κλίπερς έσπευσαν να τον ανανεώσουν.

Los Angeles Clippers coach Ty Lue has agreed to a multiyear extension with the franchise, sources say. Lue now has long-term years on his deal as Clippers lock in one of the best coaches in the NBA.