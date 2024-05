Ο Ρούντιγκερ αγκάλιασε την... οθόνη του VAR μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Μπάγερν (vid)

Οι Μαδριλένοι πήραν τη νίκη με 2-1 στη ρεβάνς των ημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ και μετά την ισοπαλία 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Μόναχο προκρίθηκαν στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ντόρτμουντ την 1η Ιουνίου στο Λονδίνο.

Οι Βαυαροί, πάντως, έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία και θεωρούν ότι αδικήθηκαν και ότι θα μπορούσε το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό, υπέρ τους.

Εντύπωση προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο ο Ρούντιγκερ πανηγύρισε τη νίκη και την πρόκριση μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο διεθνής Γερμανός αμυντικός πλησίασε την οθόνη του VAR που είναι στον αγωνιστικό χώρο και την αγκάλιασε!

Antonio Rüdiger embracing the VAR screen after last night's win. 😂 pic.twitter.com/Up1ZPPIzt2