Εφτάψυχη η Ντανίλοβιτς, πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο Grand Sland (vids)

Από... σίδερο η κόρη του μεγάλου Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, Νο.125 στον κόσμο, λύγισε την Ντόνα Βέκιτς (Νο.40) με 0-6, 7-5, 7-6(10-8) μετά από συναρπαστική μάχη 3 ωρών και 8 λεπτών και θα παίξει σε φάση «16» Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 23χρονη Σέρβα, που ήρθε από τα προκριματικά, ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα τον αγώνα της απέναντι στην Ντανιέλ Κόλινς και χρειάστηκε να επιστρέψει λίγες ώρες αργότερα στο court για το ματς με τη Βέκιτς. Εκτός ρυθμού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχασε το πρώτο σετ με... κουλούρι, όμως σημείωσε μπρέικ στο δωδέκατο γκέιμ του δεύτεροy σετ και έφερε το ματς στα ίσα.

Ακολούθησε ένα δραματικό τρίτο σετ, όπου ο 27χρονη Κροάτισσα βρέθηκε δύο φορές να σερβίρει για τη νίκη, ωστόσο η ψυχωμένη Ντανίλοβιτς, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, κατάφερε να μείνει όρθια, οπότε όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Ακόμα και εκεί, όμως, η Βέκιτς είχε την ευκαιρία να καθαρίσει τον αγώνα, καθώς προηγήθηκε με 2-6, αλλά η Ντανίλοβιτς σημείωσε δύο σερί μίνι μπρέικ και έφερε ξανά την ισορροπία (5-6). Η Βέκιτς πέτυχε ένα ακόμα μίνι μπρέικ για το 5-7, ωστόσο η Σέρβα είχε ξανά την απάντηση και με το μίνι μπρέικ στο πρώτο ματς πόιντ της σφράγισε την πρόκριση, συγκινώντας τους θεατές με τα δάκρυά της στο φινάλε. Θα παίξει στη συνέχεια με τη νικήτρια του ματς Πακέ-Βοντρούσοβα.

Στη φάση των «16» της διοργάνωσης πέρασε για τέταρτη σερί χρονιά η Κόκο Γκοφ, που συνεχίζει την πορεία της στο Παρίσι χωρίς απώλεια σετ. Νίκησε με 6-2, 6-4 την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και το επόμενο εμπόδιο της είναι η Ιταλίδα Ελισαμπέτα Κοτσιαρέτο, που σταμάτησε με 7-6(4), 6-2 τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

