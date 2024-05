O Μάικ Τζέιμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Αρχίστε να βάζετε το όνομά του στη συζήτηση για τον GOAT»

Ο Κώστας Σλούκας με μια μαγική εμφάνιση πήρε από τον χέρι τον Παναθηναϊκό και τον έστειλε στην κορυφή της Ευρώπης. Ο αρχηγός του "τριφυλλιού" μετά την κατάκτηση της Euroleague συνεχίζεται να αποθεώνεται από ανθρώπους του χώρου, αντιπάλους και μη.

Ο Μάικ Τζέιμς με την σειρά του αποθέωσε τον Έλληνα γκαρντ μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Συγκεκριμένα ο παίκτης της Μονακό έγραψε στο twitter: "Εντάξει, δεν λέω ότι ο Σλούκας είναι ο GOAT ή ο δικός μου GOAT, ΑΛΛΑ πρέπει να αρχίσει το όνομά του να αναφέρεται σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή είναι η γνώμη μου.".

Δείτε εδώ το tweet:

OK, I’m not saying that Sloukas is The Goat or My Goat BUT he has to start getting mentioned in the conversation. Just my opinion.