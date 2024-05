«Καυτός» Ρονάλντο κόντρα στον Δώνη: Τέταρτο χατ-τρικ - 41 γκολ στη σεζόν (pic)

Ο 39χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φαίνεται να πτοείται καθόλου από την ηλικία του και συνεχίζει να εκπλήσσει με τις εμφανίσεις του για λογαριασμό της Αλ Νασρ.

Ο Πορτογάλος σουπερστάρ έκανε πάρτι κόντρα στην Αλ Γουέντα του Γιώργου Δώνη, πετυχαίνοντας το τρίτο του χατ-τρικ στα τελευταία επτά παιχνίδια και το τέταρτο σε όλη τη φετινή σεζόν.

,Με αυτή του την εμφάνιση ο σπουδαίος επιθετικός, έφτασε τα 41 γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και το συγκεκριμένο χατ-τρικ ήταν το 66ο της «θρυλικής» καριέρας του.

Γιοα τους λάτρεις των αριθμών, η Αλ Νασρ εξολόθρευσε με 6-0 την ομάδα του Έλληνα τεχνικού με τον Σαντιό Μανέ να σημειώνει και αυτός δύο τέρματα.

Cristiano Ronaldo scores his 𝟔𝟔𝐭𝐡 career hat trick.



It's also his third hat trick in seven games 😳 pic.twitter.com/x9v57ch7vj