Με 4-3-3 και επιστροφή Πασχαλάκη στο τέρμα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λαμία

Με αρκετές αλλαγές κυρίως στο αμυντικό κομμάτι παρατάσσει τον Ολυμπιακό για το ματς κόντρα στη Λαμία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Ρέτσο, Βέζο και Ομάρ Ρίτσαρντς να ξεκινούν στην άμυνα. Την τριάδα των χαφ συνθέτουν οι Έσε, Όρτα και Τσικίνιο, ενώ στην επιθετική τριπλέτα ξεκινούν οι Μασούρας, Ποντένσε και Ναβάρο.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης - Κίνι, Ρέτσος, Βέζο, Ρίτσαρντς - Έσε, Τσικίνιο, Όρτα - Μασούρας, Ποντένσε, Ναβάρο

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against PAS Lamia is powered by Stoiximan!