Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τους νικητές του Champions League μέχρι το 2103

Εκτός των παραδοσιακών δυνάμεων, όπως η Μπαρτσελόνα που εκτιμάται ότι θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο φέτος, αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης που θα έχει ακόμη και συνεχόμενες νίκες, υπάρχουν και αρκετά ονόματα που προκαλούν έκπληξη.

Γουλβς, Μάλμε, Φερεντσβάρος, Σέριφ Τίρασπολ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Αλαβές, Μπρέντφορντ, Τορίνο και Λέστερ είναι μόνο μερικές από τις ομάδες που προκαλούν εντύπωση.

Αναφορικά με τις ελληνικές ομάδες, ούτε η τεχνολογία είναι στο πλευρό τους, καθώς στη σχετική λίστα δεν βρίσκεται κάποιος σύλλογος από τη χώρα μας, παρά τις αρκετές εκπλήξεις που καταγράφονται στην εκτίμηση αυτή.

Πηγή: iefimerida.gr



AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.



Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37