Δεν πήγε καλά αυτό: Το... hashtag της Serie A για τον ρατσισμό που προκάλεσε αντιδράσεις! (pic)

Τα ρατσιστικά φαινόμενα στα ιταλικά γήπεδα είναι πολλά το τελευταίο διάστημα και στη γειτονική χώρα προσπαθούν να τα περιορίσουν με διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Η προσπάθεια της Serie A, να στηρίξει την τσιγγάνικη καταγωγή του Ντούσαν Βλάχοβιτς και του Φίλιπ Κόστιτς στην αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Φροζινόνε, δεν πήγε όπως θα τα περίμενεναν.

Συγκεκριμένα, στην τηλεοπτική μετάδοση έκανε την εμφάνιση του το hastag #dontcallmegypsy, με την ένδειξη «μην με αποκαλείται γύφτο, χρησιμοποιείστε τις σωστές λέξεις»...

Όπως ήταν αναμενόμενο η συγκεκριμένη επιλογή λέξεων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα Social Media, με την Serie A να δέχεται κριτική για την κακή επιλογή λέξεων.

Serie A latest marketing campaign is strange, to say the least. Certainly needs to be done in a more responsbile manner. pic.twitter.com/T8AWjr9gkI