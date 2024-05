Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μετά την παραδοχή για σοβαρή παρενέργεια

Η απόφαση για την απόσυρσή του βάζει τέλος στη χρήση του εμβολίου.

Η αίτηση απόσυρσης του εμβολίου υποβλήθηκε στις 5 Μαρτίου και τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Παρόμοιες αιτήσεις θα υποβληθούν τους επόμενους μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες που είχαν εγκρίνει το εμβόλιο, γνωστό ως Vaxzevria.

Γιατί αποσύρει το εμβόλιο

Η AstraZeneca δήλωσε ότι το εμβόλιο αποσύρεται από τις αγορές για εμπορικούς λόγους. Είπε ότι το εμβόλιο δεν κατασκευάζεται και δεν προμηθεύεται πλέον, αφού αντικαταστάθηκε από επικαιροποιημένα εμβόλια που αντιμετωπίζουν νέες παραλλαγές.

Το Vaxzevria έχει βρεθεί υπό έντονο έλεγχο τους τελευταίους μήνες λόγω μιας πολύ σπάνιας παρενέργειας, η οποία προκαλεί θρόμβους αίματος και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα. Η AstraZeneca παραδέχθηκε σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο ότι το εμβόλιο «μπορεί, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, να προκαλέσει TTS».

Ωστόσο, η Astrazeneca επέμεινε ότι η απόφαση για την απόσυρση του εμβολίου δεν συνδέεται με τη δικαστική υπόθεση ή την παραδοχή της ότι μπορεί να προκαλέσει TTS. Είπε ότι η χρονική συγκυρία ήταν καθαρή σύμπτωση.

Η δήλωση της εταιρείας

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για το ρόλο που διαδραμάτισε το Vaxzevria στον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας. Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις, πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν μόνο κατά το πρώτο έτος χρήσης και πάνω από τρία δισεκατομμύρια δόσεις χορηγήθηκαν παγκοσμίως».

«Οι προσπάθειές μας έχουν αναγνωριστεί από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και θεωρούνται ευρέως ως κρίσιμο στοιχείο για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας».

«Καθώς έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πολλαπλά, παραλλαγμένα εμβόλια Covid-19, υπάρχει πλεόνασμα διαθέσιμων επικαιροποιημένων εμβολίων. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για το Vaxzevria, το οποίο δεν παρασκευάζεται και δεν προμηθεύεται πλέον. Ως εκ τούτου, η AstraZeneca έλαβε την απόφαση να δρομολογήσει την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας του Vaxzevria εντός της Ευρώπης».

«Θα συνεργαστούμε τώρα με τις ρυθμιστικές αρχές και τους εταίρους μας για να ευθυγραμμιστούμε σε μια ξεκάθαρη πορεία προς τα εμπρός ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο και τη σημαντική συμβολή μας στην πανδημία Covid-19».

Πηγή: ethnos.gr

🔴 The Oxford-AstraZeneca Covid vaccine is being withdrawn worldwide, months after the pharmaceutical giant admitted for the first time in court documents that it can cause a rare and dangerous side effect



Find out more ⬇️https://t.co/YtXqpiksY1 pic.twitter.com/f43lpvxsRM