Το τρομερό και σημαντικό βίντεο της Τσέλσι για την ψυχική υγεία (vid)

Το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι πιο ορατό από ποτέ. Η εποχή της εικόνας και των social media έχει αυξήσει σε απίστευτο βαθμό τις περιπτώσεις των εσωστρεφών ατόμων και εκείνων που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα.

Η Τσέλσι θέλοντας να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα δημοσίευσε ένας απίθανο και άκρως σημαντικό βίντεο το οποίο άγγιξε σε βάθος το ζήτημα της ψυχικής υγείας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σταματήσουμε τη ραγδαία εξάπλωσή του.

Με πρωταγωνιστή των άλλοτε ποδοσφαιριστή των «μπλε», Βίνι Τζόουνς, συμπρωταγωνιστές τον Κόουλ Πάλμερ, τον Νίκολας Τζάκσον αλλά και άλλους ποδοσφαιριστές των Λονδρέζων, ο αγγλικός σύλλογος κάλεσε όλους τους φιλάθλους και όχι μόνο να μη διστάσουν να μιλήσουν όταν δεν αισθάνονται καλά.

Το αποτέλεσμα είναι τρομερό και σίγουρα η διοίκηση της Τσέλσι αξίζει ένα respect τόσο για την υπέροχη ιδέα όσο και για την εκτέλεσή της.

🗣️ It’s time to talk! 2 in 3 football fans have struggled with their mental health.



So we've teamed up with @ThreeUK, @VinnieJones65 and @Samaritans to encourage fans to #TalkMoreThanFootball. ⚽️ pic.twitter.com/XtMlrX8ESV