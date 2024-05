Στην Premier League μετά από 22 χρόνια η Ίπσουιτς!

Την δεύτερη συνεχόμενη της άνοδο σε ισάριθμες σεζόν πανηγυρίζει η Ίπσουιτς, που ανέβηκε στην Premier League μαζί με την Λιντς.

Η ομάδα του Κίεραν ΜακΚένα επιστρέφει στην αγγλική ελίτ μετά από 22 χρόνια απουσίας, με την άνοδο να επικυρώνεται την τελευταία αγωνιστική χάρη στο 2-0 επί της Χάντερσφιλντ.

Στην League 1 υποβιβάστηκαν Ρόδεραμ, Χάντερσφιλντ και Μπέρμιγχαμ, ενώ τα ζευγάρια των πλέι-οφ για το ένα επιπλέον εισιτήριο ανόδου είναι τα εξής: Λιντς - Νόριτς και Σαουθάμπτον - Γουέστ Μπρομ.

Look at this at Ipswich 😍💙

pic.twitter.com/AGcAYmdRjh