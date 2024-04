Μήνου στο SDNA: «Πολλά προσόντα ο Ντραγκόφσκι, δικαίωση για τον Αθανασιάδη - Δεν υπάρχει φαβορί»

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας, Αντώνης Μήνου, κάνει focus στους δύο κίπερ (Ντραγκόφσκι – Αθανασιάδης) που θα υπερασπιστούν τις εστίες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Λεωφόρου, ενώ συγχρόνως καταθέτει το δικό του report για το κρίσιμο ματς των δύο ομάδων.

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο αποτελεί "talk of the town" με επίκεντρο την ατζέντα της 3ης αγωνιστικής των play off στη Super League.

Μεγάλη η κρισιμότητα του αγώνα που θα κρίνει - εν πολλοίς - κατά πόσον το Τριφύλλι θα παραμείνει…ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου και στην αντίπερα όχθη,εάν η Ένωση θα κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Αντώνης Μήνου είναι ένας από τους παλαίμαχους παίκτες που έφαγαν με το…κουτάλι τέτοιου είδους ντέρμπι ,αγωνιζόμενος με τη φανέλα και των δύο ομάδων τα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του.

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μίλησε στο SDNA για τη μάχη των δύο ομάδων, ενώ ως «ειδικός» στον «άσο», έκανε focus στους δύο τερματοφύλακες (Ντραγκόφσκι – Αθανασιάδης).

«Στα ντέρμπι δεν υπάρχει φαβορί για τη νίκη. Έστω κι αν τη δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ προέρχεται από μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός από την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Πολλά θα κριθούν από τη διαχείριση του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το ματς.

Η ΑΕΚ βολεύεται και με την ισοπαλία υπό την έννοια πως θα κρατήσει διαφορά ασφαλείας από τον Παναθηναϊκό και θα έχει κοντά τον ΠΑΟΚ».

- Για τους παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση του αγώνα:

«Σε αυτά τα ντέρμπι δεν υπάρχουν παίκτες όπως συνέβαινε τα δικά μου χρόνια που επηρέαζαν σημαντικά το αποτέλεσμα του αγώνα.

Οι ομάδες πλέον βασίζονται στο σύνολο κι όχι στην ατομική ποιότητα.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου και θα έχει την κατοχή της μπάλας, ώστε να δημιουργήσει περισσότερες επιθέσεις».

- Για το εάν θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο…κανονάκι στο κυνήγι του τίτλου:

«Σίγουρα η νίκη φαντάζει μονόδρομος. Εάν δεν τα καταφέρει τότε η ψυχολογία δεν θα είναι καλή και η συνέχεια θα γίνει πιο δύσκολη».

- Για τη μάχη των δύο πάγκων (Τερίμ Vs Αλμέιδα):

«Ο Τερίμ είναι ένας έμπειρος προπονητής, χωρίς όμως να διαθέτει πολλές παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αλμέιδα είναι για δεύτερο χρόνο στην Ελλάδα και γνωρίζει καλύτερα από ελληνική ντέρμπι και έχει περισσότερες επιλογές.

Στις μεγάλες ομάδες οι προπονητές κάνουν περισσότερο διαχείριση υλικού σε τέτοιου είδους ματς».

- Για τους τερματοφύλακες (Ντραγκόφσκι – Αθανασιάδης) των δύο ομάδων:

«Η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη. Δίνει και παίρνει βαθμούς. Με τον τρόπο που παίζουν σήμερα οι ομάδες με την ανάπτυξη του παιχνιδιού να ξεκινάει από πίσω και χωρίς η μπάλα να μπορεί να επιστρέψει στον τερματοφύλακα και να την πιάσει με τα χέρια είναι εύκολο να γίνει το λάθος που φαίνονται και πολλές φορές κοστίζουν.

Για τον Αθανασιάδη ήταν μια μεγάλη δικαίωση η πολύ καλή εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μην φανταστεί κανείς όμως πως στο μέλλον δεν θα κάνει ποτέ άλλο λάθος.

Το θέμα είναι ο κόσμος να μην αντιδρά με ακρότητες για την απόδοση των τερματοφυλάκων σε συγκεκριμένα ματς.

Ο προπονητής και η διοίκηση αποφασίζουν για το εάν ένας τερματοφύλακας έχει ή όχι τα προσόντα να βρίσκεται στην ομάδα τους. Όχι ο κόσμος που θα πρέπει να στηρίζει όλους τους παίκτες.

Ο Ντραγκόφσκι φαίνεται πως αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή, αν και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα κάτω από τα δοκάρια έχοντας από πίσω τον Λοντίγκιν.

Δείχνει πως διαθέτει καλά προσόντα, δεν είχε πρόβλημα προσαρμογής και δέθηκε γρήγορα με την ομάδα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εφικτή η παραμονή του στο ρόστερ δεδομένου πως αγωνίζεται ως δανεικός».