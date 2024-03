«Πόλεμος» στο Μπάγερν-Ντόρτμουντ για την απόκρουση του Χούμελς με το χέρι (vid)

Η Ντόρτμουντ «έψαχνε» εδώ και πάρα πολύ καιρό μια νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Τα κατάφερε απόψε στην «Αλιάνζ Αρένα», όπου μετά από 11 σερί παιχνίδια απέναντι στους Βαυαρούς, ανεξαρτήτως έδρας, χωρίς «τρίποντο» (10-1-0 το πρόσφατο ρεκόρ τους), πανηγύρισε ένα μεγάλο «διπλό» με 2-0 στο ντέρμπι της 27ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Έτσι, οι Βαυαροί έμειναν στο -13 από την πρωτοπόρο Λεβερκούζεν και ο Τόμας Τούχελ δήλωσε μετά το παιχνίδι ότι το πρωτάθλημα χάθηκε οριστικά για την ομάδα του.

Μια από τις φάσεις που προκάλεσε αντιδράσεις από αυτή την αναμέτρηση ήταν αυτή με πρωταγωνιστή τον Χούμελς, ο οποίος «έσωσε» στη γραμμή τους Βεστφαλούς στο δεύτερο ημίχρονο.

Είναι μια φάση που εξετάστηκε και το VAR και δεν δόθηκε πέναλτι στην Μπάγερν αν και η μπάλα χτυπά στο χέρι του αμυντικού της Ντόρτμουντ.

Κι αυτό διότι πρώτα έχει κάνει... γκελ στο πόδι του και κατόπιν χτυπά στο χέρι του ακούσια.

