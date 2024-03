Τον πήρε ο... άνεμος: Μυθική γκάφα τερματοφύλακα στο MLS (vid)

Συγκεκριμένα, στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ακόστα έκανε γέμισμα πίσω από το κέντρο, ο τερματοφύλακας της Μόντρεαλ δεν υπολόγισε σωστά την πορεία με την μπάλα να παίρνει και φάλτσα λόγω του αέρα, καταλήγοντας στα δίχτυα!

«Γι' αυτό τη λένε πόλη των ανέμων», ανέφερε στο Twitter ο λογαριασμός του MLS, κάνοντας αναφορά στο παρατσούκλι που συνοδεύει το Σικάγο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Με αυτόν τον ανέλπιστο τρόπο η Σικάγο Φάιρ πήρε τη νίκη με το... χορταστικό 4-3, με τον Ακόστα να μετατρέπεται σε ήρωα της βραδιάς.

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL