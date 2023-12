Άλβαρες για το ενδεχόμενο μεταγραφής: «Είμαι πολύ χαρούμενος στη Σίτι»

Πολύ χαρούμενος δήλωσε πως είναι στη Μάντσεστερ Σίτι ο Χούλιαν Άλβαρες σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν θα ήθελε να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης ή στη Μπαρτσελόνα.

«Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ χαρούμενος στη Σίτι. Είμαι σε αυτό το club λίγο παραπάνω από έναν χρόνο. Νιώθω πολύ χαρούμενος με όσα έχουμε καταφέρει. Τώρα ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να τα κατακτήσουμε όλα ξανά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος.

🔵🇦🇷 Julián Álvarez on Real or Barça in the future: “The truth is I'm very happy at Manchester City. I've been at the club for a little more than a year. I feel very happy with everything we've achieved”.



“Now our goal is to compete and try to win them all over again!”. pic.twitter.com/TlpVa4Ki1c