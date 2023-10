RMC Sport: «Σε ανοικτή γραμμή Ατλέτικο Μαδρίτης - Εμβιλά!»

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε tweet του ο RMC Sport, ο Εμβιλά βρίσκεται στη λίστα των Μαδριλένων, αλλά και των Γουέστ Μπρομ, Σάντερλαντ. Μάλιστα, βάσει των όσων αναφέρονται από το έγκυρο, είναι αλήθεια, γαλλικό Μέσο, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν ενδιαφέρεται απλά, αλλά υπάρχουν ήδη και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Εμβιλά έχει μιλήσει με τον Πάουλο Φούτρε, άλλοτε τεχνικό διευθυντή της Ατλέτικο τον οποίο γνωρίζει προσωπικά λόγω της θητείας του στη Μαρσέιγ, ενώ υπάρχουν επαφές με τον αθλητικό διευθυντή των «ροχιμπλάνκος», Αντρέα Μπέρτα.

Να θυμίσουμε πως ο Εμβιλά έπαιξε για μια τριετία στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ενώ έγραψε 140 εμφανίσεις με 8 γκολ.

