Αντίπαλοι ΑΕΚ: Στον Άγιαξ ο Φαν Χάαλ με χρέη συμβούλου στα αθλητικά ζητήματα

Τα κομμάτια του προσπαθεί να μαζέψει ο ευρωπαϊκός αντίπαλος της ΑΕΚ, Άγιαξ, ο οποίος έχει αρχίσει τραγικά τη σεζόν, ενώ πρόσφατα παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του συλλόγου.

Σε αυτό το ξεκίνημα λοιπόν, σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο Λουίς Φαν Χάαλ, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε ο ολλανδικός σύλλογος, θα αναλάβει χρέη συμβούλου στο Εποπτικό Συμβούλιο του club, κυρίως όσον αφορά τα αθλητικά ζητήματα.

«Θέλω να βοηθήσω τον Άγιαξ. Αυτή τη στιγμή περνάω ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στην Πορτογαλία και αυτό μπορεί να συνδυαστεί καλά με τον ρόλο μου ως εξωτερικός σύμβουλος. Είμαι πρόθυμος να προσφέρω τις ποδοσφαιρικές μου γνώσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο. Πρέπει να βρούμε την αθλητική μας ταυτότητα, να επιστρέψουμε στην κορυφή και όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό», δήλωσε ο Φαν Χάαλ.

Louis van Gaal will advise the Supervisory Board of AFC Ajax NV on football technical matters.