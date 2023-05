Πάει να βρει τον… Κριστιάνο: Τέλος από την Ρεάλ ο Μπενζεμά, κλείνει με 200 εκατ. στην Σαουδική Αραβία!

Το τέλος μιας ακόμη εποχής είναι πολύ κοντά, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, ο Καρίμ Μπενζεμά σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να πάει να βρει τον... Κριστιάνο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ομάδα από τη Σαουδική Αραβία έχει προσφέρει 200 εκατομμύρια ευρώ στον Γάλλο σούπερ σταρ για δύο χρόνια. Παράλληλα, στο συμβόλαιο περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα της εικόνας του, διαφημίσεις αλλά και τη δημιουργία σχολείων για παιδιά.

Πάντως, μόνο σίγουρο δεν είναι ακόμη κάτι, καθώς ο Μπενζεμά δεν έχει πάρει κάποια απόφαση ακόμη, ωστόσο είναι κοντά στο να πει το «ναι», να αποχωρήσει από τη Βασίλισσα και να γίνει και αυτός «Σαουδάραβας».

🚨💣 CONFRIMS: @Marca’s @jfelixdiaz



Karim Benzema is close to LEAVING, decision not 100% done yet. ❌ https://t.co/sWZe3nDFlq