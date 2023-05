Η... πωρωτική ομιλία του Γκουαρδιόλα στους παίκτες-πολεμιστές του: «Μέχρι την τελευταία πνοή» (vid)

Μπορεί η Άρσεναλ να ήταν πρωτοπόρος στο μεγαλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν, αλλά είναι τελικά οι «Πολίτες» αυτοί που πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα, το πέμπτο τους τα τελευταία έξι χρόνια.

Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, η Σίτι έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ομιλία του Ισπανού τεχνικού προς τους ποδοσφαιριστές του για να τους εμψυχώσει και να τους τονώσει το ηθικό.

«Μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αυτό το τρόπαιο μας ανήκει και παλεύουμε να το ξαναπάρουμε. Θέλω να δω τον χαρακτήρα που έχετε γιατί τον έχετε. Το έχετε αποδείξει χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Πρέπει να το αποδείξετε ξανά.

Σας πιέζω για να είσαστε πιο τέλειοι. Για να κερδίσετε κάτι, το πιο σημαντικό, πρέπει να το αξίζετε. Θέλετε να παίξετε; Θέλετε τη μπάλα; Θέλετε να κινηθείτε; Θέλετε να παλέψετε; Σαν αδέρφια.

Θέλω τους πολεμιστές μου να επιτεθούν σε όλους, να υπερασπιστούν τους πάντες, γιατί ό,τι κερδίσαμε, ήταν πάντα στο γήπεδο. Αν θέλουν αυτό το στέμμα, αν το θέλουν, πρέπει να πολεμήσουν. Μην τους το δώσετε. Αγαπώ τον σύλλογο και σας αγαπώ εσάς επίσης. Πάμε.

Μέχρι την τελευταία πνοή, δεν έχει σημασία τι θα συμβεί, παλέψτε για να κερδίσετε την Πρέμιερ Λιγκ» λέει ο Γκουαρδιόλα.

We love you too, @pepteam 💙 pic.twitter.com/ltu0DPaBkr