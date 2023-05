Χαμός στη Νάπολι με το Σκουντέτο: «Έκρηξη» χαράς στο «Μαραντόνα» (vid-pics)

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Νάπολι με την Ουντινέζε (1-1), οι οπαδοί των «Παρτενοπέι» ξεχύθηκαν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 33 χρόνια.

Άμεσα η νύχτα έγινε μέρα από τα καπνογόνα που άναψαν οι Ναπολιτάνοι, στήνοντας ένα απέραντο πάρτι τίτλου σε ολόκληρη την πόλη, με τις εικόνες που μεταδίδονται να είναι ανατριχιαστικές.

Absolute MADNESS at the Maradona 😱😱😱 pic.twitter.com/0Rbb5aXhNK

There's nowhere you'd rather be than Naples tonightpic.twitter.com/swwIrFWzr7