«Έπαιξε» για τον Ολυμπιακό, καταλήγει στην Βαλένθια ο Ριόχα

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Λορέντζο Λεπόρε οι «νυχτερίδες» ήρθαν σε συμφωνία με την Αλαβές για την απόκτηση του 30χρονου μεσοεπιθετικού έναντι του ποσού των 1,8 εκατ. ευρώ.

Πλέον απομένει το τελικό «Ok» του ιδιοκτήτη της Βαλένθια, Πίτερ Λιμ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Ριόχα, που έχει συμφωνήσει με τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Agreement in place between #Alaves and #Valencia for Luis Rioja.



The fee of the deal is around 1.8 million of euros.



Everything agreed, when the owner of Valencia, Peter Lim will give the green light the parties will close it pic.twitter.com/YIEWUOA5Mv