ΑΕΚ: Σπάει τα… κοντέρ ο («on fire») Λιβάι Γκαρσία

Το SDNA κάνει focus στην εκτελεστική δεινότητα του 25χρονου επιθετικού, τη συχνότητα με την οποία συνδέεται με τα δίχτυα και τα οφέλη της Ένωσης (και των προηγούμενων ομάδων του) από τα προσωπικά του γκολ.

Εάν κάποιος έλεγε πριν από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν πως ο Λιβάι Γκαρσία θα φτάσει τα 16 γκολ (σε 31 παιχνίδια) με τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης (κι όχι στα «φτερά» όπως είχαμε συνηθίσει να τον βλέπουμε στην προ – Αλμέιδα εποχή) τότε ασφαλώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα…σήκωνε πολύ μεγάλη κουβέντα και μεταξύ μας, θα φάνταζε too good, to be true.

Κι όμως, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής όχι μόνο ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυχία έπειτα από την εσωτερική…μετάθεση και το νέο του ρόλο, αλλά σπάει το προσωπικό του κοντέρ και κάνει ατομικό ρεκόρ καριέρας με τα 16 γκολ.

Τόσα, όσα ουδέποτε είχε σημειώσει στους προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του και πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του ΄20.

Γκολ που…εξαργυρώνονται με νίκες

Επειδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια, ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο με πρωταγωνιστή τον διεθνή άσο από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, έχει να κάνει με το γεγονός πως κάθε φορά που σκόραρε με τις προηγούμενες ομάδες του, αυτές έφευγαν από το γήπεδο χωρίς να χάσουν και ήταν αήττητες, ενώ το ίδιο συνέβη και τον πρώτο χρόνο της θητείας του στην Ένωση.

Την περίοδο 2021-22 η ΑΕΚ ηττήθηκε σε μόλις δύο παιχνίδια όπου Γκαρσία βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.

Και τα δύο ματς ήταν για τα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη (3-2) στο «Κλ.Βικελίδης» με τον Γκαρσία να σημειώνει και τα δύο τέρματα της ΑΕΚ και απέναντι στον Ολυμπιακό (2-3) στο ΟΑΚΑ όπου πέτυχε ένα γκολ.

Την τρέχουσα σεζόν και στα 14 παιχνίδια (πρωτάθλημα – Κύπελλο) που σκόραρε, η ΑΕΚ σημείωσε ισάριθμες νίκες!

Το αήττητο στο Ισραήλ

Με την Κιριάτ Σμόνα την πρώτη του χρονιά (2018-19) στο Ισραήλ έγραψε 3 γκολ σε 22 παιχνίδια. Στους αγώνες που σκόραρε η ομάδα του είχε 2 νίκες κόντρα σε Μακάμπι Νετάνια (1-0) και Μπνέι Σακίν (2-0) καθώς και 1 ισοπαλία (1-1) με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την επόμενη περίοδο (2019-20) στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ έβγαλε 6 γκολ σε 33 ματς. Στους αγώνες που βρήκε δίχτυα η ομάδα του είχε συνολικά 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Συγκεκριμένα σκόραρε στις νίκες της Μπεϊτάρ κόντρα στις Μπνέι Ρεινέχ (3-1, 1 γκολ), Νες Ζιόνα (4-0, 1 γκολ), Μακάμπι Νετάνια (4-1, 2 γκολ) και στις ισοπαλίες με Άσχντοντ (2-2, 1 γκολ) και Χάποελ Μπερ Σεβά -1 γκολ).

Έξι γκολ στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Την σεζόν 2019-20 ο Γκαρσία έκανε μια «γεμάτη» θητεία στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, έχοντας συνολικά 6 γκολ και 3 ασίστ σε 33 παιχνίδια με την ισραηλινή ομάδα.

Τα 6 γκολ συνιστούσαν εκεί την περίοδο ατομικό ρεκόρ καριέρας.

Τρία γκολ στην Κιριάν Σμόνα

Το καλοκαίρι του 2018 ακολούθησε το δρομολόγιο Ολλανδία – Ισραήλ για λογαριασμό της Κιριάτ Σμόνα, με τη φανέλα της έγραψε 3 γκολ σε 22 παιχνίδια.

Παρεμπιπτόντως, το περίεργο ήταν πως την πρώτη του σεζόν (2018-19) στο Ισραήλ δεν έγραψε καμία ασίστ στο ενεργητικό του.

Τα γκολ στην Ολλανδία

Ο Γκαρσία αγωνίστηκε για πρώτη φορά με ευρωπαϊκή ομάδα την σεζόν 2015-16 και συγκεκριμένα με την Άλκμααρ. Την πρώτη του χρονιά είχε συνολικά 1 γκολ και 1 ασίστ σε 9 παιχνίδια.

Την επόμενη περίοδο (2016-17) πήρε περισσότερα ματς στα πόδια του κι έγραψε στο κοντέρ 2 γκολ και 5 ασίστ σε 28 αναμετρήσεις.

Την σεζόν 2017-18 έπαιξε το πρώτο εξάμηνο στην Άλκμααρ και το δεύτερο δανεικός στην Εξέλσιορ, έχοντας συνολικά 25 παιχνίδια, 2 γκολ και 2 ασίστ.