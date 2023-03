Ο Έντερσον αγωνίστηκε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας φορώντας κάλτσες της... Κρίσταλ Πάλας!

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα φορούσε κανονικά γαλάζιες κάλτσες, αλλά το ίδιο χρώμα φόρεσαν οι παίκτες της Κρίσταλ Πάλας.

Έτσι, ζητήθηκε από τους «Πολίτες» να δώσουν στον Έντερσον λευκές κάλτσες, μόνο που δεν είχαν πάρει άλλες μαζί τους.

Κι έτσι κατέληξε να πάρει δανεικές από τους αντιπάλους και μια χαρά γούρικες ήταν καθώς οι «Πολίτες» νίκησαν, έστω και δύσκολα, με 1-0.

Ederson was wearing Crystal Palace socks for the game. pic.twitter.com/pKYwF0ep8S