Το κάλεσμα του Λεσόρ στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Είναι δύσκολο να βρείτε εισιτήρια αλλά σας χρειαζόμαστε στο Βερολίνο» (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, όπως ανακοίνωσε η Euroleague το πρωί της Δευτέρας και στην σημερινή media day των "πρασίνων" ευχαρίστησε αυτούς που τον συμπεριέλαβαν στους "5" καλύτερους.

Παράλληλα έσπευσε να στείλει κάλεσμα στους φίλους του "τριφυλλιού" λέγοντας πως παρά την την δυσκολία στην εύρεση εισιτηρίων, η ομάδα χρειάζεται την στήριξη τους στο Βερολίνο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Euroleague:

Για το ότι βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με ψήφισαν και με βοήθησαν να πετύχω»

Για το ότι είναι το πρώτο του Final-4: «Θα είναι ένα τεράστιο γεγονός. Δεν μπορώ να περιμένω για να το ζήσω»

Για την στήριξη που δείχνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού: «Τους ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω πως είναι δύσκολο να βρουν εισιτήρια και μέρος για να μείνουν, αλλά τους χρειαζόμαστε εκεί, χρειαζόμαστε την στήριξη τους»

3 quick questions with @ThiasLsf prior to the Berlin #F4GLORY🔜



A great moment for him after being included in the All-EuroLeague fist team of the season and looking forward to his first Final Four👀@paobcgr pic.twitter.com/krNzIZ3bxh