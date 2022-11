«Η περηφάνια της Νίμα»: Το μοναδικό ταξίδι του Μοχάμεντ Κούντους μόλις ξεκίνησε

Ξεκίνησε να παίζει στους δρόμους, μέχρι να βρει την... χρυσή ευκαιρία. Πάλεψε, εντυπωσίασε, έκανε τον Άγιαξ να πληρώσει 9 εκατομμύρια για την... πάρτη του και τώρα δείχνει στο Μουντιάλ τι ακριβώς είναι: Το ταξίδι του Μοχάμεντ Κούντους μόλις ξεκίνησε.

Η Νίμα της Άκρα στην Γκάνα είναι γνωστή για την αγορά της. Η Nima Market είναι μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες περιοχές τέτοιου είδους και εκεί φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι που παλεύουν για το μεροκάματο.

Η Νίμα είναι επίσης γνωστή για τους... λάθος λόγους: Σαν μία κλασική παραγκούπολη της Αφρικής, φιλοξενεί αρκετές συμμορίες. Το ποσοστό της εγκληματικότητας είναι πολύ υψηλό, τα ναρκωτικά κυριαρχούν και η μοναδική διέξοδος είναι η μπάλα. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του προέδρου Νάνα Ακούφο - Αντό, το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται σαν ένα λαμπερό φως γι' αυτές τις γειτονιές και κάθε μήνα διοργανώνονται διάφορα τουρνουά σε αυτές τις πόλεις.

Κάπου εκεί θα δούμε και την τελική «σύνδεση»: Η Νίμα, η μεγαλύτερη και η παλαιότερη κοινότητα Zongo στην Γκάνα, λατρεύει σαν Θεό ένα δικό της παιδί, που πριν λίγες ώρες έλαμψε στο Κατάρ με την φανέλα της Εθνικής.

Ο Μοχάμεντ Κούντους δεν είχε - όπως είναι φυσικό - μία εύκολη ζωή. Ξεκίνησε να παίζει στους δρόμους, ξυπόλητος, χωρίς ρούχα, θέλοντας κυρίως να αποφύγει τις... κακές παρέες.

«Τον είδα να παίζει στον δρόμο όταν ήταν 10 ετών. και κατάλαβα αμέσως πόσο καλός είναι», θυμάται ο Αγιόμπα Αχούα. «Του είπα να έρθει στο γήπεδο και σας μιλώ ειλικρινά, το αγόρι ήταν απίστευτο από την πρώτη μέρα. Του είπα ότι θα γίνει ο καλύτερος στον κόσμο. Ήταν ξεκάθαρη η ποιότητά του».

Ο Αχούα ήταν προπονητής στην Strong Tower FC και ο Κούντους δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Αδύνατος, αριστεροπόδαρος και ατρόμητος, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας έπαιζε σταθερά με μεγαλύτερους και πιο δυνατούς, κάνοντας... πλάκα. Σε ένα ματς κόντρα στην ισχυρή Powerlines FC, ο Μοχάμεντ έβαλε και τα 6 γκολ σε ένα απολαυστικό και ίσως αναπάντεχο 6-6.

Αυτόματα ήρθε και το πρώτο «τσεκ» στη λίστα των στόχων: Ο Κούντους έλαβε μέρος σε ένα τουρνουά που διοργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Books and Boots» και μπήκε στα μπλοκάκια των σκάουτερ.

«Ήταν περίπου 12 ετών και θυμάμαι ότι ήταν ένα πολύ χαμογελαστό παιδί. Δεν ξεχώρισε, αλλά είχε όλες τις ικανότητες. Ήρθε να παίξει με τα αδέρφια του και τα ξαδέρφια του και εντυπωσίασε τους ανθρώπους από την ακαδημία "Right to Dream"», θυμάται ο Γιο Αμπόφο - Ανκρά, ο CEO της Books and Boots. Το ταξίδι συνεχίστηκε στην ακαδημία, η οποία ανήκει στο δίκτυο που έχει «στήσει» η Νόρτζελαντ στην Αφρική.

Μικρή παρένθεση: Οι Δανοί έχουν αφοσιωθεί στο να στηρίξουν τα παιδιά από την «Μαύρη Ήπειρο» και τα τελευταία χρόνια έχουν προσθέσει πολλούς Αφρικανούς στο ρόστερ τους. Έτσι, η «Right to Dream» αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον σύλλογο και οι νεαροί παίκτες εκεί αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Άγγλος Τομ Βέρνον «τρέχει» την ακαδημία και έδωσε τα κεντρικά στοιχεία γύρω από το project:

«Έχουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Αφρική με οκτώ γήπεδα για προπόνηση και σχολείο που ανταποκρίνεται στα level που έχουν τεθεί από το Cambridge. Η φιλοσοφία μας γεννήθηκε από τις αξίες της Γκάνας: Όταν όλοι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, εμείς μένουμε στην Αφρική και εστιάζουμε σε όσα μπορούμε να μάθουμε εδώ. Πίστεψέ με, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά. Εδώ χτίζουμε χαρακτήρα και υπομονή, παίζουμε κόντρα στις καλύτερες ομάδες της Γκάνας, δίνουμε τις καλύτερες συνθήκες και σε μαθησιακό επίπεδο. Από την ηλικία των 10 ετών δίνουμε στα παιδιά υποτροφία διάρκειας έξι ετών και η πλειοψηφία μένει μαζί μας για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όσοι δεν ταξιδεύουν για τις ΗΠΑ γίνονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και οι καλύτεροι από αυτούς πηγαίνουν κατευθείαν στη Νόρτζελαντ. Υπάρχει και δίκτυο στις μικρές κατηγορίες της Σκανδιναβίας. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα».

Επιστροφή στο κείμενο: Όπως καταλάβατε, ο Κούντους είχε την ευκαιρία να μάθει, να δουλέψει και να αναδείξει το ταλέντο του στην «Right to Dream». Έπαιζε κόντρα στις top ομάδες της χώρας, έδειχνε πολύ πιο ώριμος από την ηλικία του και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της ακαδημίας σε ένα τουρ στην Ευρώπη, όπου κατέκτησε τέσσερα τρόπαια.

«Ήταν πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί του», είπε ο Εμάνουελ Ογούρα, ένας παλιός του συμπαίκτες. «Ήταν σχεδόν... τρομακτικός. Ήθελε να τους περνάει όλους και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του».

Ήταν προφανές πως η Γκάνα δεν θα τον... κρατούσε για πολύ ακόμα. Ο Κούντους ήταν έτοιμος και η Δανία τον περίμενε. Το 2018 έκανε το πρώτο - μεγάλο - ταξίδι αλλά ούτε εκεί θα έμενε πολύ: Παρά το γεγονός ότι δεν έκανε σούπερ εμφανίσεις, οι άνθρωποι του Άγιαξ είδαν την ποιότητά του και οι Ολλανδοί (που συνήθως είναι... σφιχτοί όταν πρόκειται για την αγορά νεαρών παικτών εκτός της ακαδημίας τους) ξόδεψαν εννιά εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσουν, 18 μήνες μετά την απόφαση να αφήσει την Αφρική για την Ευρώπη.

Σαν ένα αεροπλάνο έτοιμο να απογειωθεί, ο Κούντους τρέχει στον αεροδιάδρομο: Το 2020 ήταν στη λίστα της Tuttosport για το βραβείο του Golden Boy της σεζόν και ο Έρικ Τεν Χαγκ δήλωσε ότι έχει μπροστά του έναν παίκτη με «απίστευτη προοπτική». Βέβαια - επειδή καμία ιστορία δεν είναι εντυπωσιακή χωρίς downs - ο 22χρονος έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και μετά έζησε την αλλαγή στον πάγκο, αφού ο Τεν Χαγκ έφυγε για το Μάντσεστερ.

Ωστόσο, ο τύπος που πριν δέκα χρόνια έπαιζε στους δρόμους της Γκάνας, «κέρδισε» από αυτό: Ο Άλφρεντ Σρέντερ μετατόπισε από την φυσική του θέση στο κέντρο (κάτι ανάμεσα στο "8" και στο "10", ένας από τους σύγχρονους raumdeuter) και τον τοποθέτησε πιο μπροστά, σαν έναν false nine, κυρίως στα ματς με μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας. Ο Κούντους ανταποκρίθηκε εξαιρετικά (4 γκολ σε 6 ματς στο Champions League και άλλα 5 σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα) και γενικά εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε σημείο αναφοράς για τον Άγιαξ.

Το προηγούμενο δίμηνο ήταν μία καλή «βάση» για το Μουντιάλ: Ο Κούντους το είχε σταθερά στο πίσω μέρος του μυαλού του, αφού είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος της nouvelle vague των Γκανέζων. Αυτό το απέδειξε και στο πολύ σημαντικό ματς με τη Νότια Κορέα, όταν σκόραρε δύο φορές στο εντυπωσιακό 3-2 των Αφρικανών, σε μία εμφάνιση που έκανε πολλούς να τον... κοιτάξουν και ίσως να βρουν μία αιτία για την πρόσφατη δήλωσή του («Ο Νεϊμάρ δεν είναι καλύτερος από εμένα, απλώς παίκτης πιο υψηλού προφίλ»).

Εκτός από τα δύο γκολ, ο Κούντους κυριαρχεί στα ατομικά stats της ομάδας του στις λίστες με τις τελικές (4 συνολικά) και στις φορές που πίεσε την μπάλα στον χώρο δράσης του (100). Ναι, δεν παίζει μόνος του, αφού γύρω του έχει παίκτες όπως οι δύο Αγιού, ο Ινάκι Ουίλιαμς και ο Τόμας Παρτέι. Αλλά, καθαρά ποδοσφαιρικά, ο Μοχάμεντ έχει αυτό το... κάτι, την λάμψη, το star quality και είναι δεδομένα το βαρόμετρο στη μάχη που θα δώσει η Γκάνα με την Ουρουγουάη στην 3η αγωνιστική των ομίλων για την πρόκριση στους «16». Οι πιθανότητες είναι υπέρ της (έχει 3 βαθμούς και οι Λατινοαμερικάνοι μόλις έναν), όμως, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, ο Κούντους έχει πετύχει ήδη κάτι απείρως πιο σημαντικό: Να γίνει πρότυπο και ήρωας σε μία παραγκούπολη της Αφρικής, όπου η λέξη «ελπίδα» σβήνει μέρα με τη μέρα, έγκλημα με το έγκλημα.

«Δεν ανήκει στην οικογένειά μας, ανήκει πλέον σε όλους», είπε ο θείος του, Αμπντούλ Φαταβού Αλχασάν. «Για όλους εδώ είναι η "Περηφάνια της Νίμα" και είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζει στο Μουντιάλ. Είναι έμπνευση για τα παιδιά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και ως πρότυπο. Με την παρουσία του δείχνει σε όλους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Έχει μαζί του το πνεύμα της Νίμα - Είμαστε πεισματάρηδες».

Ο Κούντους δεν είναι απλά ένας καλός παίκτης του Άγιαξ. Είναι το next big thing των Γκανέζων. Έγραψε ιστορία με τα δύο γκολ κόντρα στη Νότια Κορέα και ήδη υπάρχουν φήμες που τον συνδέουν με την Λίβερπουλ. Πέρα απ 'όλα όμως, ο 22χρονος είναι ένας τύπος που τα κατάφερε. Ένα μικρό παιδί που έπαιζε στους δρόμους, που πάλεψε χωρίς να έχει τίποτα μαζί του, κόντρα στις πιθανότητες, που έφτασε να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο και στο Μουντιάλ. Μία υπέροχη και αληθινή ιστορία!