Η νέα σελίδα, ο «ομφάλιος λώρος» και η επιστροφή ( ; ) του Ραντζέλοβιτς

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με επίκεντρο τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του ο Σέρβος μεσοεπιθετικός και την επόμενη μέρα.

Λίγο προτού πέσει η καρό σημαία της μεταγραφικής περιόδου στη Ρωσία και κυριολεκτικά πάνω στο…νήμα, η Ουράλ Εκατερίνενμπουργκ πρόλαβε να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και να προσθέσει τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς στο ρόστερ της.

Ο Σέρβος εξτρέμ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ρωσική ομάδα που σημειωτέων αγόρασε με κανονική μεταγραφή τα δικαιώματά του.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έκλεισε τον τετραετή κύκλο της σχέσης του με τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει συνολικά στο κοντέρ με τη φανέλα της πειραϊκής ομάδας, 75 παιχνίδια, 7 γκολ και 5 ασίστ.

By the way, η νέα σελίδα που άνοιξε ο Ραντζέλοβιτς στην καριέρα του σήκωσε…σκόνη και στο στρατόπεδο άλλης σουπερλιγκάτης ΠΑΕ.

Οι επιδόσεις του (δανεικού) Ραντζέλοβιτς με τη φανέλα της Λεγκανές την περασμένη σεζόν (39 συμμετοχές – 5 γκολ – 4 ασίστ) έκαναν «κλικ» στην ίδια ομάδα, ωστόσο για ευνόητους λόγους δεν υπήρξε οποιαδήποτε κρούση (διερευνητική ή μη) για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Εσχάτως και με το Σέρβο μεσοεπιθετικό να΄χει πλέον κόψει τον «ομφάλιο λώρο» της σύνδεσης με τους «ερυθρόλευκους» και να μην έχει πλέον καμία απολύτως σχέση με το λιμάνι, ασφαλώς και δημιουργούνται νέα δεδομένα.

Κι όλο και θα μπορούσε στο εγγύς μέλλον να πέσει σοβαρά (και επί της ουσίας) το όνομα του Ραντζέλοβιτς στο μεταγραφικό τραπέζι της σουπερλιγκάτης ομάδας που εξακολουθεί να διατηρεί θετικό report για τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού που όσο ανήκε στην πειραϊκή ομάδα, αποτελούσε τρόπο τινά απαγορευμένο...καρπό.

Ας το θυμόμαστε κι αυτό.