Είκοσι χρόνια από το φινάλε των Friends - Η υψηλή τηλεθέαση και η χάρη που είχε ζητήσει ο Μάθιου Πέρι

Σαν χθες, στις 6 Μαΐου του 2004 προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «Friends». 20 χρόνια αργότερα, παραμένει μία από τις διασημότερες και πιο αγαπημένες εκπομπές των τηλεθεατών.

Μετά από δέκα συναρπαστικές σεζόν γεμάτες γέλιο, δάκρυα και συγκινήσεις, το θρυλικό σόου έφτασε στο τέλος του, με το τελευταίο επεισόδιο να μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο, κατακτώντας τις καρδιές των θεατών για μία ακόμα φορά.

Η τηλεθέαση του τελευταίου επεισοδίου με τίτλο «The Last One», γνωστό και ως «The One Where They Say Goodbye» ήταν ιστορική, καθώς 52.5 εκατομμύρια φαν από διάφορες γωνιές του πλανήτη συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν για τελευταία φορά, τους αγαπημένους τους χαρακτήρες. Το φινάλε ήταν το πέμπτο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της τηλεόρασης, πίσω τα τελευταία επεισόδια των M*A*S*H, Cheers, The Fugitive και Seinfeld, τα οποία παρακολούθησαν αντίστοιχα 105, 80.4, 78.0 και 76.3 εκατομμύρια θεατές.

Πριν το μεγάλο φινάλε, το NBC που μετέδωσε τη σειρά έκανε μία μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία που κράτησε αρκετές εβδομάδες. Θυγατρικές του δικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες οργάνωσαν τότε διάφορα πάρτι ειδικής προβολής, ενώ χιλιάδες άτομα είχαν παρακολουθήσει το τελευταίο επεισόδιο σε οθόνες που στήθηκαν σε διάφορα πάρκα. Ο μέσος όρος μάλιστα μίας διαφήμισης στα διαλείμματα του επεισοδίου, ανερχόταν σε 2 εκατομμύρια δολάρια για 30 δευτερόλεπτα εμπορικού χρόνου. Μέχρι σήμερα παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό διαφήμισης που έγινε ποτέ για κωμική σειρά, «σπάζοντας» το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο επίλογος της τηλεοπτικής σειράς Seinfeld στα 1,7 εκατομμύρια δολάρια.

Από τις αρχές της φιλίας τους στο κλασικό διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη έως τις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, οι θεατές περίμεναν να δουν πώς θα έκλεινε η αγαπημένη τους σειρά και το τέλος τους αντάμειψε. Οι πρωταγωνιστές Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ Λε Μπλανκ, Μάθιου Πέρι (Chandler), και Ντέιβιντ Σουίμερ, παρέδωσαν εξαιρετικές ερμηνείες στο τελευταίο επεισόδιο, φέρνοντας συγκίνηση αλλά και γέλιο.

Η επιθυμία του Πέρι

Όταν ξεκίνησε η σειρά, κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν ήταν διάσημος στον καλλιτεχνικό χώρο. Μερικά επεισόδια αργότερα, η φήμη των ηθοποιών είχε εκτοξευτεί, το ίδιο και η αμοιβή τους, αφού έφτανε ο καθένας να κερδίζει 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο.

Οι πρωταγωνιστές παρέμειναν αγαπημένοι μεταξύ τους όλα τα χρόνια που ακολούθησαν και ο θάνατος του Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023 που υποδύθηκε τον Τσάντλερ, συγκλόνισε την παρέα και όλους τους θαυμαστές που αγάπησαν τον χαρακτήρα του.

Ο ηθοποιός που πέθανε στα 54 του χρόνια, είχε γράψει για το τελευταίο επεισόδιο των Friends, στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible» και μάλιστα είχε αποκαλύψει και τη χάρη που είχε ζητήσει τότε από τη Μάρτα Κάουφμαν, που είχε δημιουργήσει τη σειρά μαζί με τον Ντέιβιντ Κρέιν.

Όπως έγραψε στο βιβλίο του, ο Πέρι παρακάλεσε τους δημιουργούς να πει την τελευταία ατάκα του επεισοδίου. Οι δημιουργοί δέχτηκαν κι όπως παρακολουθήσαμε στην τελευταία σκηνή της σειράς, η Ρέιτσελ καθώς αποχωρούν από το διαμέρισμα, ρωτάει την υπόλοιπη παρέα μήπως πάνε για καφέ. Ο χαρακτήρας του Πέρι, απαντάει «βέβαια» και αμέσως μετά κλείνει με τη χιουμοριστική φράση «πού να πάμε;», αφού ως γνωστόν, η παρέα έπινε καφέ μόνο στο Central Perk.

«Πριν από εκείνο το τελευταίο επεισόδιο, είχα πάρει τη Μάρτα Κάουφμαν σε μια μεριά. Κανείς άλλος δεν θα νοιαστεί για αυτό εκτός από εμένα, μπορώ να έχω την τελευταία γραμμή; Γι' αυτό, καθώς όλοι βγαίνουμε από το διαμέρισμα, και η Ρέιτσελ έχει προτείνει έναν τελευταίο καφέ, πρέπει να κατεβάσω την αυλαία του Friends», είχε αποκαλύψει ο Πέρι στο βιβλίο του.

Πηγή: protothema.gr