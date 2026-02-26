«Η πλευρά Μυστακίδη ζήτησε το Παλατάκι για 60.000 ευρώ το χρόνο» - Η ένταση στη ΓΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ ΠΑΟΚ σημειώθηκαν και άλλες εντάσεις, μετά το αίτημα των μελών να απομακρυνθούν οι δημοσιογράφοι από την αίθουσα.

Τελικά παρέμειναν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένα μέλη του συλλόγου, τα οποία καταφέρθηκαν έντονα εναντίον των Θανάση Κατσαρή και Δημοκράτη Παπαδόπουλου, κατηγορώντας τους για τη στάση τους απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και για όσα είχε υποστεί ο σύλλογος το προηγούμενο διάστημα.

Παρόλα αυτά, η σημαντικότερη εξέλιξη δεν προέκυψε από αυτή την αντιπαράθεση, αλλά από μια ερώτηση που δέχτηκε ο πρόεδρος του ΑΣ, Άλκης Ησαϊάδης, σχετικά με το ενδεχόμενο παραχώρησης της εκμετάλλευσης του PAOK Sports Arena στον Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ο κ. Ησαϊάδης απάντησε πως η πλευρά Μυστακίδη είχε καταθέσει πρόταση ύψους 60.000 ευρώ ετησίως — δηλαδή 5.000 ευρώ μηνιαίως.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε νέα αναταραχή στην αίθουσα, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα λεπτά.