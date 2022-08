Τι «λέει» το Twitter για το Eurobasket; (pics)

Το Eurobasket ξεκινά και το Twitter έχει πάρει... φωτιά. Το SDNA σας μεταφέρει εκεί για να δείτε τα καλύτερα posts!

Τα... ψέματα τελείωσαν. Πλέον, απέχουμε μονάχα λίγες ώρες από το πρώτο τζάμπολ στο Eurobasket και το κοινό της Ευρώπης περιμένει με αγωνία τα ματς των καλύτερων Εθνικών της ηπείρου με... ορίζοντα τον «θρόνο».

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους φιλάθλους... δίνουν και παίρνουν και το Twitter, που έχει πάρει τον ρόλο της... καφετέριας στην εποχή μας, φιλοξενεί - ξανά - απόψεις, προβλέψεις και χιουμοριστικά ποστ για την σπουδαία διοργάνωση. Bonus, φυσικά, η αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κυριαρχεί και εκτός παρκέ!

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε (σχεδόν) όλα όσα «λέει» το Twitter για το Eurobasket και, φυσικά, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια στο κείμενο και στα social media...



Είμαι ο μόνος που δεν φοβάται την εθνική Γαλλίας; Έχουν σοβαρό πρόβλημα στις θέσεις 1, 3 & 4.

Στο 1 έχουν Μαλεντον και άλλα 2 σαπακια (Ερτελ Αλμπισι), στο 3 Καμπαρό και Ταρπεί και στο 4 Γιαμπουσιλι και Εμπαγιέ

+ Το ότι έχουν 3 εξαιρετικά C μαζεμένα#Eurobasket2022 — Dejan ☘️ (@Mr_Dejan13) August 30, 2022

Μακαρι να βγω ψεύτης αλλά το ότι ο Ιτουδης παει με 14 παίκτες στο Μιλάνο μου δείχνει πως υπάρχουν αμφιβολίες για την κατάσταση 1-2 παικτών.



Μακάρι ξαναλέω να βγω ψεύτης#eurobasket2022 — Red_Finisher (@Red_Finisher) August 30, 2022

Η Σλοβενία και αυτή είναι πολυ γεμάτη στην περιφερεια αλλά στο 4-5 ανυπαρκτη.

Στις προηγούμενες επιτυχίες υπηρχαν οι βιντμαρ-ραντολφ.

Τωρα με ποιον?με τον τομπει??Και τον Μάριτς?

Δεν ξέρω.#eurobasket2022 — elapoueisai 🔴⚪️ (@xa_xa_xa_xo_xo) August 27, 2022

Η Λιθουανία για eurobasket πάει ή 4ημερο με κουμπιά και Goa Gil στα decks;#eurobasket2022 https://t.co/URc39c3pHV — Me_kefalaio_M (@Anastasis_aaa) August 30, 2022

Who’ll be the leading scorer in #EuroBasket 2022? 💬



The media has their hearts set on one name. 🤔



🔗 https://t.co/loznV3FCM7 pic.twitter.com/xKqyuLBsNc — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) August 29, 2022

Πολύ γκαντεμια η Εθνική φέτος.Πολλοι και κομβικοι οι τραυματισμοί.Αντε να δούμε..#eurobasket2022 — Stavro Del Sud 🟢⚪ (@stavrakas13) August 26, 2022

Αν ποτέ αισθανθείς άχρηστος σκέψου ότι ο Pesic είπε στον Teodosic : «έχω καλύτερους παίκτες στη θέση των Γκαρντ». #eurobasket2022 — Πρόεδρος Λέσχης (@ProedrosL) August 15, 2022