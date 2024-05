Η παράδοση... έσπασε: Πρώτο break σε Game 5 στην ιστορία της Euroleague από τη Φενέρμπαχτσε

Παράδοση ήταν και πάει. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε μέσα στο Πριγκηπάτο τη Μονακό και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που κάνει break σε Game 5 στα playoffs.

Το σερί είχε φτάσει στο 19-0 σε μια παράδοση που κρατούσε από την σεζόν 2008-2009, με τις ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα να παίρνουν την πρόκριση στο Game 5 της σειράς.

Τα Game 5 στην ιστορία της Ευρωλίγκας:



2008/09

Μπαρτσελόνα-Ταού 78-62



2010/11

Ρεάλ Μαδρίτης–Βαλένθια 66-58



2011/12

Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-85



2012/13

Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές 82-72

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 64-53



2013/14

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 83-69

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 74-44



2015/16

Λοκομοτίβ Κουμπάν-Μπαρτσελόνα 81-67



2016/17

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές 87-78



2018/19

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 80-71



2020/21

Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 79-53

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 88-83

Αρμάνι Μιλάνο–Μπάγερν Μονάχου 92-89



2021-22

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 81-72

Ολυμπιακός - Μονακό 94-88



2022-23

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 84-72

Μονακό - Μακάμπι 97-86

Ρεάλ - Παρτίζαν 98-94



2023/24

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72

The first away team to ever win a playoffs Game 5 in EuroLeague history@FBBasketbol pic.twitter.com/WYg2WEYBo1