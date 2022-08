Αυτή η άτυπη θέση μπορεί να μεταφραστεί θεωρητικά σε μετάλλιο, με την πρώτη και δεύτερη θέση να πηγαίνουν στις επίσης σταθερές Σλοβενία και Γαλλία.

Μικρές ανακατατάξεις στις υπόλοιπες θέσεις με τη Λιθουανία να προσπερνάει τη Σερβία στην 4η θέση και τη Γερμανία να μπαίνει στην οκτάδα.

Volume 2️⃣ of the #EuroBasket 2022 Power Rankings is here!



Now's your time to #BringTheNoise, so let us hear it. 🗣️💬✍️