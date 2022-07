Στους Νετς ο Τι Τζέι Ουόρεν

Ο 28χρονος φόργουρντ μετά από μια πολύ καλή πενταετία σε Σανς και Πέισερς με μέσο όρο καριέρας 15,5 πόντους και 4,1 ριμπάουντ, αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις τέσσερα παιχνίδια στη σεζόν 2020-21 και σε κανένα την περασμένη.

Ο Ουόρεν αποκτήθηκε για να βοηθήσει στο κενό που αναμένεται να δημιουργηθεί από την επιθυμία αποχώρησης-ανταλλαγής του Κέβιν Ντουράντ.

Warren has only played four games in past two years with consecutive stress fractures in his left foot, but he's recovering can help Nets at both forward spots. Warren averaged nearly 20 points on 53% from the field in 2020. At 29, he'll be a free agent again next year. https://t.co/PWUAOt65cr