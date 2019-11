Κιθ Λάνγκφορντ: Οι λεπτομέρειες και η σκληρή δουλειά ενός killer

Ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι... on fire το τελευταίο διάστημα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το SDNA καταγράφει όλες τις μικρές λεπτομέρειες της δουλειάς του Αμερικανού σκόρερ, που έχουν φέρει τις εμφανίσεις των τελευταίων ημερών.

Στο παιχνίδι με την Μπούργκος το κοντέρ έγραψε 30! Τόσοι ήταν οι πόντοι του Κιθ Λάνγκφορντ απέναντι στην ισπανική ομάδα, χαρίζοντας μια μεγάλη μπασκετική παράσταση, στον κόσμο της ΑΕΚ που βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Μάλιστα οι 27 από τους 30 πόντους είχαν μπει ως το τέλος της τρίτης περιόδου, με τον άλλοτε παίκτης της Ούνικς Καζάν και της Αρμάνι Μιλάνο να βάζει την... υπογραφή του στη μεγάλη νίκη με ένα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Όσοι περίμεναν πως η 30άρα κόντρα στην ισπανική ομάδα ήταν το πικ του, πήραν την απάντησή τους μερικές μέρες αργότερα, στο επόμενο παιχνίδι της Ένωσης στη σεζόν. Κόντρα στον Ηρακλή ο Αμερικανός σκόρερ έκανε πράγματα και θαύματα, κάτι που αποτυπώθηκε και στην στατιστική του. Το κοντέρ έγραψε 35 πόντους με 4/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 15/17 βολές, διαλύοντας με κάθε πιθανό-απίθανο τρόπο την άμυνα της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη.

Οι εμφανίσεις αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι. Άλλωστε, ο Αμερικανός γκαρντ είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του πρωταθλήματος, ακόμα και τώρα που βρίσκεται στο 36ο έτος της ηλικίας του. Η ποιότητά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όπως και η εμπειρία που κουβαλάει από το υψηλότερο επίπεδο και την βγάζει σε κάθε περίσταση, για την Ένωση.

Όταν το καλοκαίρι η ΑΕΚ έκανε την μεγάλη κίνηση και ανακοίνωνε τον πολύπειρο killer ήταν δεδομένο πως θα έβαζε στη μηχανή της έναν σκόρερ... ολκής, ικανό να κάνει τη διαφορά κάθε στιγμή. Και αυτό έχει φροντίσει να το δείξει και τώρα, κατά τη διάρκεια της σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα της EKO Basket League, όσο και στο Basketball Champions League.

Μάλιστα, και στις δύο διοργανώσεις είναι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, αποτυπώνοντας την διαφορά που κάνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ η παρουσία του.

Για να φτάσουμε ως εδώ όμως, μόνο τυχαία δεν ήρθαν όλα αυτά. Τουναντίον. Ο Λάνγκφορντ είναι από τους πιο εργατικούς παίκτες του φετινού ρόστερ της ΑΕΚ, δουλεύοντας σκληρά, ώστε να συντηρεί με τον καλύτερο τρόπο το σώμα του, αλλά και να βρίσκεται ταυτόχρονα στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Ο προσωπικός γυμναστής και οι ατομικές προπονήσεις

Ο Λάνγκφορντ είναι παίκτης που του αρέσει η δουλειά και κυρίως... η σκληρή δουλειά. Από το καλοκαίρι ακόμα, όταν και υπέγραψε στην ΑΕΚ, πέρασε πολλές ώρες στο γυμναστήριο, κάνοντας προπονήσεις σε ατομικό επίπεδο, αλλά και πολλά «διπλά», ώστε να βρει ρυθμό.

Το κομμάτι των ατομικών προπονήσεων πάντως, δεν έχει σταματήσει ούτε κατά την παρουσία του στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως με το πέρας του αγώνα του περασμένου Σαββάτου, κόντρα στο Ρέθυμνο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, την επόμενη μέρα –και ενώ όλη η ομάδα είχε ρεπό- εκείνος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Σε αυτό το κομμάτι ο Λάνγκφορντ δεν είναι μόνος του. Είναι χαρακτηριστικό πως από το ξεκίνημα της σεζόν έχει στο πλευρό του έναν προσωπικό γυμναστή, τον οποίο πληρώνει ο ίδιος προκειμένου να παραμένει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Ο Λάνγκφορντ πέρα από το πρόγραμμα με την ομάδα ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα σε υψηλούς ρυθμούς, μαζί με τον δικό του γυμναστή.

Πρόκειται για έναν παίκτη που χαρακτηρίζεται από την σκληρή δουλειά του και αυτό είχε αποτυπωθεί και το καλοκαίρι, όταν ο πρώην ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, είχε αναφερθεί στην περίπτωσή του, μέσω συνέντευξης στο SDNA, είχε πει πως «Ο Κιθ είναι winner παίκτης και ήθελε να παίζει. Δούλεψε πάρα πολύ και προσωπικά, αλλά και με εμάς. Ακόμα και μόνος του δούλεψε πολύ. Θα μπορούσε να πάει στο γήπεδο ακόμα και στις 10 το βράδυ. Έκανε πράγματα out of the box για να είναι έτοιμος. Αυτό δείχνει και τον χαρακτήρα του, αλλά και το πόσο πολύ το ήθελε, αλλά και πόσο χρόνο καριέρας έχει μπροστά του».

Μέσα από τη δουλειά του ο Αμερικανός έχει τον τρόπο να... παρασέρνει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Όταν βλέπουν, άλλωστε, έναν 36χρονο άσο που έχει πετύχει τόσα πράγματα στην καριέρα του και δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο, να δουλεύει τόσο σκληρά, άπαντες προσπαθούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του.

Προσεκτικός ακόμα και στη διατροφή του

Ο Λάνγκφορντ είναι ένας παίκτης που προσέχει ακόμα και την λεπτομέρεια, ιδίως όταν αυτή σχετίζεται με το αγωνιστικό προφίλ του. Και αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στα γεύματά του πριν, αλλά και μετά τα παιχνίδια και τις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Από τις πρώτες στιγμές του στην ΑΕΚ είχε ζητήσει να έχει συγκεκριμένα γεύματα και μάλιστα ήταν διατεθειμένος ακόμα και να πληρώσει από την τσέπη του για να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Η διατροφή για τον ίδιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να κρατήσει το βάρος του στα επιθυμητά επίπεδα και να μην... βαρύνει κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Όλα αυτά, μάλιστα, τα τηρούσε και κατά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν. Στο «τριφύλλι» έβλεπε την μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του και για το λόγο αυτό όταν μπήκε στην προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα άπαντες είχαν σταθεί στην εξαιρετική κατάστασή του. Από τον Γενάρη και μετά, όμως, όταν πήρε μεταγραφή ο Σον Κιλπάτρικ και τον έβγαλε εκτός του βασικού ροτέισιον, έχασε κάπως τον ρυθμό του.

Και στην ΑΕΚ όμως, βλέπει από παρόμοια οπτική τα πράγματα. Από τις πρώτες του μέρες κιόλας στην Ελλάδα είχε δηλώσει στο SDNA πως βλέπει την Ένωση ως μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του να είναι σημαντικός σε μια ομάδα. «Είμαι εδώ γιατί στην ΑΕΚ είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες μου να είμαι ένα σημαντικό μέλος του συνόλου σε καθημερινή βάση. Θέλω να είμαι παρών σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση, καθημερινά. Για μένα η ΑΕΚ ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία», ήταν τα λόγια του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κιθ Λάνγκφορντ αποδεικνύει πως και στα 36 του παραμένει στον... αφρό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με εμφανίσεις που η μία είναι καλύτερη της άλλης. Αλλά για να έρθουν αυτές οι μεγάλες εμφανίσεις έχει προηγηθεί σκληρή δουλειά και μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια.