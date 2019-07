«Ο Λάνγκφορντ είναι winner, μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ»!

Η μεγάλη «βόμβα» του καλοκαιριού, για την ΑΕΚ, ακούει στο όνομα Κιθ Λάνγκφορντ. Ο Αμερικανός γκαρντ, με τεράστια θητεία στα παρκέ της Ευρώπης, όπου μεταξύ άλλων αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ στην Euroleague, ετοιμάζεται να παραμείνει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα της Ένωσης!

Φυσικά, ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε την υπέρβαση για να ντύσει στα χρώματα της ομάδας τον 35χρονο γκαρντ από το Τέξας, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες κατέκτησε το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό.

Η αγωνιστική ποιότητα του Αμερικανού άσου είναι αδιαμφισβήτητη. Η πορεία του, άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια «μιλάει» από μόνη της, για έναν παίκτη που την τελευταία δεκαετία αγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, βρίσκοντας πολύ καλά συμβόλαια. Απόρροια της συνέπειας που βγάζει στο παιχνίδι του.

Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον Λάνγκφορντ είναι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος. Ο Έλληνας κόουτς, που βρέθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, γνωρίζει τον Αμερικανό από την κοινή πορεία τους τόσο στην Ούνικς Καζάν (κατά τη διάρκεια της σεζόν 2014-15). Και μιλώντας στο SDNA αναφέρθηκε στα στοιχεία που κάνουν τον Λάνγκφορντ να ξεχωρίζει στο παιχνίδι του. Παράλληλα, εστίασε στο διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ, λόγω του τραυματισμού του κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ενώ εξήγησε πως είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ της νέας σεζόν.

Ο έμπειρος προπονητής στην αρχή της ανάλυσής του ανέφερε «Ο Κιθ είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Έχει πάντα υψηλούς στόχους για τον εαυτό του και πάντα θέλω το καλύτερο και για την ομάδα. Είναι τρομερός επαγγελματίας, όσον αφορά τη προσέγγιση, αλλά και την προπόνηση που θα κάνει, το πώς προσέχει το σώμα του, αλλά και στο πνευματικό κομμάτι. Έχει την εμπειρία πλέον να το κάνει. Αυτό φαίνεται και στο πώς παίζει και στο πώς να διεκδικεί το χώρο του μέσα στην ομάδα. Έχει την προσωπικότητα να ηγηθεί σε μια κατάσταση, σε όποια ομάδα κι αν είναι. Έχει και την ποιότητα και τον χαρακτήρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Κατά τ' άλλα, στα αποδυτήρια είναι... οκ με όλους. Είναι ένα παιδί με προσωπικότητα ίδια με αυτή μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να μη λέει πολλά, αλλά είναι εκεί όταν πρέπει. Τα αποδυτήρια είναι ιερά, για τους παίκτες. Εκεί δημιουργούνται διαφορετικές καταστάσεις. Μέσα απ' όσα έχω δει, ο χαρακτήρας του, που θέλει να ηγηθεί, βοηθάει τους συμπαίκτες του, βοηθάει τους μικρούς και τους... πίεζε. Είναι ένα καλό παιδί. Είναι λίγο πιο... κλειστός, αλλά ο χώρος και το πώς λειτουργεί μέσα στο γήπεδο, έτσι λειτουργεί και στην προπόνηση».

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν ο Λάνγκφορντ βίωσε μια... δοκιμασία. Κι αυτό γιατί έμεινε εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα, λόγω του τραυματισμού του στον ώμο. Σε καμία στιγμή, όμως δεν σταμάτησε να δουλεύει, όπως εξηγεί ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έζησε από... πολύ κοντά το διάστημα της αποθεραπείας του.

«Το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν η πνευματική προετοιμασία του. Πριν το κομμάτι του τραυματισμού, διότι όταν ήρθε στην ομάδα δέχτηκε να κάνει κάτι διαφορετικό απ΄αυτό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δείχνει ότι ήθελε να γίνει καλύτερος και να είναι μέρος σε μια ομάδα που κερδίζει. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να δούμε πώς προσεγγίζει τα πράγματα και γιατί έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Ακολούθως, όσον αφορά το κομμάτι του τραυματισμού, που ήταν δύσκολο και επώδυνο και για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα, ο Κιθ ψάχτηκε πάρα πολύ. Έγινε μεγάλη δουλειά από το ιατρικό τιμ της ομάδας, αλλά και από τον ίδιο προσωπικά, ώστε να είναι έτοιμος. Στο ιατρικό κομμάτι ακολούθησε πολλές θεραπείες και ξόδεψε αρκετό χρόνο.

Ο Κιθ είναι winner παίκτης και ήθελε να παίζει. Δούλεψε πάρα πολύ και προσωπικά, αλλά και με εμάς. Ακόμα και μόνος του δούλεψε πολύ. Θα μπορούσε να πάει στο γήπεδο ακόμα και στις 10 το βράδυ. Έκανε πράγματα out of the box για να είναι έτοιμος. Αυτό δείχνει και τον χαρακτήρα του, αλλά και το πόσο πολύ το ήθελε, αλλά και πόσο χρόνο καριέρας έχει μπροστά του. Γνωρίζει πως η καριέρα του είναι προς τη δύση, αλλά δεν λέει ότι τελείωσε και κάθεται στην άκρη. Έχει φιλοδοξία, ήθελε να γίνει καλά, ήθελε να παίξει. Έχει δίψα για το παιχνίδι και θέλει να κερδίσει πράγματα.

Πολλοί παίκτες μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο, το θέμα όμως είναι να διατηρηθείς σε αυτό. Ο Κιθ είναι ένας winner. Αν μου πεις ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα γι αυτόν θα έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που θέλει να κερδίζει οτιδήποτε. Είτε λέγεται προπόνηση, είτε αγώνας, είτε πρωτάθλημα, είτε κύπελλο. Είναι ένα παιδί νικητής και βγαίνει σε όλες τις εκφάνσεις του, σαν προσωπικότητα».

Η εμπειρία του Λάνγκφορντ στο υψηλό επίπεδο τον έχει βοηθήσει να έχει και ρόλο... μέντορα για τους μικρότερους, κάτι που έκανε στην πορεία του στον Παναθηναϊκό. Αυτό, μάλιστα, αναμένεται να συνεχιστεί και στην παρουσία του στην ΑΕΚ, με τον Παναγιωτόπουλο να σημειώνει πως «πολλές φορές κοιτάμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ο Κιθ μπορεί να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του σε κάποιες καταστάσεις, με συμβουλές και βλέποντας τα πράγματα από την δική του οπτική.

Είναι νο.1 στο αγωνιστικό κομμάτι βοηθώντας να βάλει ένας παίκτης κάποια στοιχεία στο δικό του παιχνίδι. Ένας παίκτης, είτε λέγεται Λάνγκφορντ, είτε Διαμαντίδης, είτε Καλάθης θα σου πουν ένα πράγμα και αυτό θα προσπαθήσεις να το εξελίξεις, να το πας λίγο πιο πέρα. Είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο που έχει παίξει, έχει δείξει, έχει καταφέρει πράγματα και να μπορέσει ο άλλος να δει κάποια πράγματα μέσα από την προπόνηση, είτε μέσα από δύσκολες καταστάσεις, είτε μέσα από συμβουλές.

Έχοντας μαι εμπειρία και μια διαδρομή θα πει τι είναι σημαντικό και τι όχι μέσα από την δική του οπτική. Ο Κιθ είναι ένα παιδί που ασχολήθηκε και θα μπει στη διαδικασία να δείξει κάτι στους μικρότερους. Έχει τρομερή ποιότητα σαν παιδί και σαν αθλητής και θα βοηθήσει πιστεύω. Είναι κάποια μικρά πράγματα που μπορείς να τα δείξεις μέσα στο γήπεδο και ο παίκτης θα πρέπει να έχει την ευφυΐα να τα καταλάβει και να τα βελτιώσει».

Κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους οι δύο άνδρες έζησαν αρκετές έντονες στιγμές στον Παναθηναϊκό. «Με τον Λάνγκφορντ πολλά πράγματα έχουμε ζήσει μαζί. Είναι πολύ καλό παιδί. Θα κάνει καλό στην ομάδα. Ο κόουτς ξέρει καλά πώς να τον χρησιμοποιήσει, είναι πολύ καλός προπονητής. Θα βοηθήσει την ομάδα στην κατεύθυνση που θέλει να πάει. Είναι ένας winner. Είναι ένας νικητής που μπαίνει στη μηχανή της ομάδας και στα κρίσιμα θα είναι εκεί για να κάνει το καλύτερο».

Ο Αμερικανός σκόρερ είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ και αναφορικά με το αν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά στην ομάδα της νέας σεζόν η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

«Σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά, δεν το συζητάμε. Ο Λάνγκφορντ έχει δείξει πως είναι παίκτης υψηλού επιπέδου. Και σε εμάς, στον Παναθηναϊκό, το έδειξε και κάθε χρόνο. Μπορεί να ανεβάσει την ΑΕΚ επίπεδο και να δώσει το κάτι παραπάνω που θέλει η ομάδα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται κι άλλα πράγματα για μια ομάδα, καθώς δεν αποτελείται από έναν παίκτη μόνο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δώσει αυτό που πρέπει στην ομάδα για να πετύχει τους στόχους της», ήταν τα λόγια του.