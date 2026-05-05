Καστρίτης: «Στόχος της Βαρέζε η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις»

Ο Γιάννης Καστρίτης σε δηλώσεις του μίλησε για την πορεία της Βαρέζε στο ιταλικό πρωτάθλημα και τον στόχο της συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το σύνολο για Έλληνα τεχνικού μάλιστα έχει μπροστά του ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας για να εξαφασλίσει την είσοδό της στα πλέι οφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Gazzetta dello Sport»:

Για την πορεία στο πρωτάθλημα: «Ακόμη και κοιτάζοντας τη βαθμολογία, είναι σαφές ότι πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στους εαυτούς μας, όπως λέμε από την αρχή της σεζόν, να ελέγχουμε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να κάνουμε το σπουδαίο παιχνίδι που χρειαζόμαστε για να νικήσουμε μια ομάδα της Εuroleague και μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, για να εξασφαλίσουμε μια θέση στα πλέι οφ. Eίμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη σεζόν. Παρά τους τραυματισμούς και τα σκαμπανεβάσματα, η ομάδα δεν τα παράτησε ποτέ».

Για το μέλλον της ομάδας: «Το πιο σημαντικό βήμα, ωστόσο, αφορά το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου. Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Σήμερα, οι ομάδες που θέλουν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο πρέπει να αγωνίζονται σε διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Φαίνεται ότι μπορούμε να το κάνουμε και είναι ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη του συλλόγου ως οργανισμού. Το να παίζουμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα είναι διαφορετικό, οι προσδοκίες είναι υψηλότερες και το να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθούμε».