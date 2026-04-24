Οκόμπο ενόψει Μπαρτσελόνα: «Είναι τελικός για να φτάσουμε στα Play-Offs»

Ο Έλι Οκόμπο σε δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (24/04, 20:30), για μια θέση στα Play-Offs της Euroleague, χαρακτήρισε ως «τελικό» τον αγώνα, ενώ τόνισε ότι αυτά τα παιχνίδια λατρεύουν να παίζουν οι αθλητές.

Η Μονακό υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (24/04, 20:30) στο Μόντε Κάρλο, για τον δεύτερο αγώνα των Play-in, σε έναν «τελικό», που θα κρίνει πια ομάδα θα βρεθεί στα Play-Offs της Euroleague, και θα αποτελέσει τον αντίπαλο του Ολυμπιακού.

Ο Έλι Οκόμπο ενόψει της αναμέτρησης, δήλωσε:

«Αυτός είναι ένας «τελικός» ώστε να συνεχίσουμε τη σεζόν μας στην EuroLeague και να φτάσουμε στα Play-Offs. Κάναμε τη δουλειά στο τέλος της σεζόν για να εξασφαλίσουμε την όγδοη θέση και να έχουμε αυτόν τον τελευταίο αγώνα στην έδρα μας, αν χρειαζόταν. Πέντε ή έξι παιχνίδια έμοιαζαν με τελικούς, ακόμα περισσότερο στην έδρα μας. Νιώθουμε το πάθος των οπαδών πίσω μας, μαζί με τους παίκτες στο γήπεδο. Αγώνες με υψηλά διακυβεύματα όπως αυτοί στην EuroLeague είναι αυτό που αγαπάμε ως παίκτες. Αλλά δεν πρέπει να ασκούμε επιπλέον πίεση στους εαυτούς μας».