Γκομπέρ για Γιόκιτς: «Ο καλύτερος παίκτης που έχω μαρκάρει»

Μόνο τα καλύτερα είχε να πει ο Ρούντι Γκομπέρ για τον Νίκολα Γιόκιτς, μετά τη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς με 113-96 και έτσι πήραν το προβάδισμα στην σειρά με 2-1.

Οι «Λύκοι» έπαιξαν εξαιρετική άμυνα, με την πιο δύσκολη δουλειά να την έχει ο Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του Νίκολα Γιόκιτς. Μετά το φινάλε του ματς, τόνισε πως είναι ο καλύτερους παίκτης που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του και υπογράμμισε ότι ήταν μία ομαδική δουλειά.

«Προσπαθώ να είμαι ανταγωνιστικός. Είναι ο καλύτερος επιθετικά παίκτης που έχω μαρκάρει σε όλη μου την καριέρα. Οπότε, απολαμβάνω την πρόκληση και προσπαθώ να τον δυσκολέψω όσο περισσότερο μπορώ. Είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά. Όλοι προσέφεραν κάτι στην άμυνα και εγώ πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω, να τον δυσκολεύω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό» ανέφερε.