Ο ηγέτης Μπέβερλι έδειξε τον δρόμο για τον τίτλο, ο ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο για το τρίτο ευρωπαϊκό!

Η μαγική νύχτα στο κατάμεστο «Παλατάκι» αποτέλεσε μια από τις πιο όμορφες στιγμές των τελευταίων ετών για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε της Μπιλμπάο με 79-73 και έκανε το πρώτο, αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη πάθος, ενέργεια και πίστη, σε ένα γήπεδο που «έβραζε», σπρώχνοντας τον Δικέφαλο προς μια νίκη που είχε απόλυτη ανάγκη, ειδικά αυτές τις ημέρες που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και βρίσκεται σε βδομάδα... τελικών.

Από το πρώτο κιόλας λεπτό, ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του. Πάτησε το παρκέ με αποφασιστικότητα και δεν άφησε στιγμή την ισπανική ομάδα να επιβάλει τον ρυθμό της.

Με ηγέτη τον εκρηκτικό Πάτρικ Μπέβερλι, που με την εμπειρία, την ένταση και την προσωπικότητά του άλλαξε επίπεδο την εικόνα της ομάδας (700+ παιχνίδια στο ΝΒΑ είναι αυτά), ο Δικέφαλος κρατούσε σταθερά το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο πλευρό του, ο πάντα αξιόπιστος Μπριν Ταϊρί αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμες στιγμές. Παίκτης Ευρωλίγκας...

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, αφού σε κάποιο σημείο έφτασε ακόμη και στο +12, δείχνοντας σαφώς ανώτερη εικόνα. Ωστόσο, η διαιτησία είχε άλλη άποψη.

Το τελικό 7-19 στις βολές και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι παρέμενε συνεχώς μπροστά στο σκορ, αποκαλύπτουν τη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα. Το «χειρουργείο» ήταν εμφανές και προκάλεσε δικαιολογημένη οργή στον κόσμο και την ομάδα.

Κι όμως, αυτή η στάση των διαιτητών κάνει ακόμη πιο σπουδαία τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο άντεξε, αλλά και επικράτησε με καθαρό μυαλό, πάθος και τεράστια ψυχικά αποθέματα. Δείχνει πλέον ξεκάθαρα πως είναι μια ομάδα… άλλης πάστας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα ημιτελικά απέκλεισε τη σαφώς πιο ισχυρή Μούρθια, τρίτη της ACB, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Δικέφαλος βρίσκεται σε τροχιά μεγάλων πραγμάτων.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον επαναληπτικό στο Μπιλμπάο. Ο Παντελής Μπούτσκος έχει καταφέρει να σφυρηλατήσει μια ομάδα με χαρακτήρα, συνέπεια και τεράστια εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών.

Με «οιωνό» το σκορ της νίκης απέναντι στη Μούρθια (κατά διαβολική σύμπτωση ήταν και τότε 79-73) ο Δικέφαλος ταξιδεύει στη Βασκωνία με έναν και μόνο στόχο: να τα δώσει όλα και να φέρει στη Θεσσαλονίκη το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο δρόμος είναι δύσκολος, όμως αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται κανέναν. Και μετά τη βραδιά–όνειρο στο Παλατάκι, όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να το ολοκληρώσει.

Και πρώτα απ' όλους οι ίδιοι οι αθλητές με τα ασπρόμαυρα...