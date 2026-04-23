Ο Σάι «καθάρισε» για Θάντερ, απάντησαν οι Πίστονς και ισοφάρισαν τη σειρά

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, η Οκλαχόμα Σίτι επικράτησε 120-107 των Φοίνιξ Σανς και έκανε το 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου της Δύσης, ενώ στο Ντιτρόιτ οι Πίστονς αντέδρασαν, νίκησαν 98-83 τους Ορλάντο Μάτζικ και έφεραν τη σειρά της Ανατολής στο 1-1.

Στην Οκλαχόμα, ο Σάι ήταν ο απόλυτος ηγέτης με 37 πόντους και 9 ασίστ, οδηγώντας τους Θάντερ σε ένα ματς που «καθάρισαν» ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι μετά την ανάπαυλα, με τον Τσετ Χόλμγκρεν (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 μπλοκ) να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και τον Σέι να ελέγχει τον ρυθμό, χτίζοντας διαφορά που έφτασε ακόμη και στο +26 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Οι Σανς μείωσαν μέχρι τους 10 (113-103), όμως ένα κρίσιμο τρίποντο του Έιτζεϊ Μίτσελ «έκοψε» την αντεπίθεση. Για το Φοίνιξ, ο Ντίλον Μπρουκς είχε 30 πόντους (13 στην τέταρτη περίοδο), ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ πρόσθεσε 22 και ο Τζέιλεν Γκριν 21.

Η νίκη, πάντως, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τζέιλεν Γουίλιαμς, ο οποίος αποχώρησε στην τρίτη περίοδο με ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, παρότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους (7/11 σουτ) και 4 ασίστ.

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα και με επιβλητική εμφάνιση έφτασαν στο 98-83 επί των Μάτζικ, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ έκανε τα πάντα (27 πόντοι, 11 ασίστ), με τον Τομπάιας Χάρις να προσθέτει 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από 11 πόντους είχαν οι Τζέιλεν Ντούρεν και Οσάρ Τόμπσον, ενώ άλλους 10 σημείωσαν οι Ντάνκαν Ρόμπινσον και Αϊζάια Στιούαρτ.

Το Ντιτρόιτ «καθάρισε» το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο με επιμέρους 38-16 και ένα εντυπωσιακό 30-3 σερί, μετατρέποντας ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (46-46) σε περίπατο. Οι Μάτζικ δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό επιθετικά, ολοκληρώνοντας το ματς με 26/80 σουτ εντός πεδιάς και 8/32 τρίποντα. Ο Τζέιλεν Σαγκς είχε 19 πόντους και ο Πάολο Μπανκέρο 18 για το Ορλάντο.

Το Game 3 και στις δύο σειρές είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, σε Φοίνιξ και Ορλάντο αντίστοιχα.

Σε αγώνες για τα playoffs του ΝΒΑ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ - Ορλάντο 98-83

Η σειρά είναι ισόπαλη 1-1

Οκλαχόμα Σίτι - Φοίνιξ 120-107

Οι Θάντερ προηγούνται 2-0