Λεμπρόν και Μπρόνι ζουν μοναδικές στιγμές: Πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που αγωνίζονται μαζί στα play-offs (vid)

Οι Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που αγωνίζονται μαζί σε παιχνίδι των play-offs στο ΝΒΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς στο Game 1 του πρώτου γύρου των play-offs. Την ίδια ώρα, οι Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς «έγραψαν» τη δική τους ιστορία για ακόμη μία φορά.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που βρίσκονται στο παρκέ την ίδια στιγμή σε παιχνίδι για τα play-offs του ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» μίλησε για αυτή την στιγμή μετά τον αγώνα και τόνισε πως είναι ό,τι πιο… τρελό έχει συμβεί στην καριέρα του.