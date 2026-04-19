Λεμπρόν και Μπρόνι ζουν μοναδικές στιγμές: Πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που αγωνίζονται μαζί στα play-offs (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς στο Game 1 του πρώτου γύρου των play-offs. Την ίδια ώρα, οι Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς «έγραψαν» τη δική τους ιστορία για ακόμη μία φορά.
Πιο συγκεκριμένα, έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που βρίσκονται στο παρκέ την ίδια στιγμή σε παιχνίδι για τα play-offs του ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» μίλησε για αυτή την στιγμή μετά τον αγώνα και τόνισε πως είναι ό,τι πιο… τρελό έχει συμβεί στην καριέρα του.
LeBron and Bronny James are the first father-son duo to play together in an NBA playoff game 👏— The Athletic (@TheAthletic) April 19, 2026
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