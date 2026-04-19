Λεμπρόν: «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα Play-Off, το πιο τρελό πράγμα της καριέρας μου»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά την νίκη των Λέικερς επί των Ρόκετς (107-98) για το 1-0 στην σειρά των Play-Offs, στάθηκε στην παρουσία του ίδιου μαζί με τον γιο του στο παρκέ.

Οι Λέικερς έκαναν το 1-0 απέναντι στους Ρόκετς με 107-98) και μετά το παιχνίδι, ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για την συνύπαρξη με τον γιο του σε αγώνα Play-Off αλλά και για την παρουσία της οικογένειάς του στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπρον:

«Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου. Ήταν απίστευτο να έχουμε όλους εκεί - τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Η δική μου μητέρα έβλεπε τον γιο της και τον εγγονό της να παίζουν μαζί στα playoffs».

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όντας καταλυτικός για την νίκη της ομάδας του.