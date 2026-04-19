Λεμπρόν: «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα Play-Off, το πιο τρελό πράγμα της καριέρας μου»

Οι Λέικερς έκαναν το 1-0 απέναντι στους Ρόκετς με 107-98) και μετά το παιχνίδι, ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για την συνύπαρξη με τον γιο του σε αγώνα Play-Off αλλά και για την παρουσία της οικογένειάς του στο γήπεδο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπρον:
«Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου. Ήταν απίστευτο να έχουμε όλους εκεί - τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Η δική μου μητέρα έβλεπε τον γιο της και τον εγγονό της να παίζουν μαζί στα playoffs».
Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όντας καταλυτικός για την νίκη της ομάδας του.
LEBRON JAMES: "I was on the floor with my son. In a playoff game. That's probably the craziest thing that's ever happened to me in my career.— NBA (@NBA) April 19, 2026
"It was so cool to be out there with him, and his brother, and his sister, and his mom in the building, and his grandma... my mom gets to… https://t.co/K51oa1x9B5 pic.twitter.com/IkP5cToLqt