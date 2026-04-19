Βίκος Ιωαννίνων - Λαύριο: «Τελικός» για Final 4

Ο Βίκος Ιωαννίνων φιλοξενεί το Λαύριο (17:00) στο Game 5 της σειράς με τον νικητή να σφραγίζει το εισιτήριο για το Final 4 της Elite League.

Οι Vikos Φalcons υποδέχονται το Λαύριο Boderm σήμερα στις 17:00, σε μια αναμέτρηση η οποία θα κρίνει το τρίτο εισιτήριο για το Final 4 της Elite League, που θα διεξαχθεί 1-3 Μαΐου στην Λευκάδα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι Ηπειρώτες απάντησαν με break στο break την Τρίτη (74-87) και έφεραν στο 2-2 τη σειρά.

Οι φιλοξενούμενοι μετά τη χαμένη ευκαιρία στην έδρα τους καλούνται πλέον να κερδίσουν ξανά στα Ιωάννινα, αν θέλουν να πάνε στη Λευκάδα. «Όλη τη χρονιά περιμέναμε για αυτό το παιχνίδι, αυτό που θα στείλει την ομάδα στο Final 4 του πρωταθλήματος. Χάσαμε μια ευκαιρία πριν από λίγες μέρες, όμως δεν έχει αλλάξει κάτι. Χρειαζόμαστε μια νίκη επί του Βίκου, τον οποίο σεβόμαστε και εκτιμούμε ως αντίπαλο, όμως θεωρούμε όλοι στην ομάδα μας ότι έχουμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε ξανά στα Γιάννενα», δήλωσε ο προπονητής του Λαυρίου, Κώστας Πασχάλης, και πρόσθεσε: «Θα είναι ένας “τελικός”, θα χρειαστεί όλοι να δώσουν το κάτι παραπάνω, θεωρώ ότι έχουμε μάθει από τα λάθη του προηγούμενου παιχνιδιού και είμαστε πανέτοιμοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Είναι ένας αγώνας, προφανώς δεν θα παίξουν ρόλο μόνο οι τακτικές, αλλά απαιτείται αυτοθυσία, συγκέντρωση, πάθος και ομαδικότητα από την αρχή ως το τέλος του. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία σαν ομάδα και θέλουμε να τα δείξουμε ξανά στο παρκέ».

Στο Final 4 έχουν ήδη προκριθεί Νεανική Εστία Μεγαρίδος και Evertech Παπάγου, ενώ τη Δευτέρα (20/4, 18:30) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό, που είναι στο 3-1 και κρίνεται στις τέσσερις νίκες.