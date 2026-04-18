Κέρδισε το Περιστέρι Betsson με 92-88 και σφράγισε την είσοδό της στην «οκτάδα» της Stoiximan GBL η Μύκονος Betsson, στο κατάμεστο κλειστό της Άνω Μεράς.

Η Μύκονος πήρε τεράστια εντός έδρας νίκη στο κλειστό της Άνω Μεράς έναντι του Περιστερίου με 92-88 και έκλεισε θέση στην πρώτη οκτάδα της Basket League, γράφοντας την δική της ιστορία. Σε ένα σχετικά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, το Περιστέρι κατάφερε και ξέφυγε στο +9, όμως οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και έκλεισαν στο +4 το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήλεγξε τον ρυθμό, δεν έχασε στιγμή το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη.

Για την Μύκονο ξεχώρισαν οι Ταϊρί Άπλμπι (21π. 9ασ.) και Βαγγέλης Μάντζαρης (9π. 10ασ.), ενώ για το Περιστέρι οι Τάι Νίκολς (16π. 5ασ.) και Άλβαρο Καρντένας (15π. 9ασ.).

Την επόμενη και τελευταία αγωνιστική, η Μύκονος θα αντιμετωπίσει τon Παναθηναϊκό (26/04, 16:00) στην Αθήνα. Το Περιστέρι έχει τον εξ' αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής απέναντι στον Άρη (22/04, 18:30) στην έδρα του.

Το Περιστέρι ξέφυγε στο +9 στην πρώτη περίοδο, η Μύκονος έκανε την ανατροπή στην δεύτερη και πήγε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια

To σκορ στην αναμέτρηση άνοιξε ο Νίκολς (0-2) δίνοντας το πρώτο προβάδισμα στο Περιστέρι (2'). Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν σταθερά το προβάδισμα (6-8) μέχρι το 5’, εκεί όπου ο Σκουλίδας με τρίποντο έβαλε την Μύκονο για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 9-8, φτάνοντας και ο ίδιος του 5 πόντους. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε ένα γρήγορο 8-0 και πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ (9-16) με τους Κάριους και Κακλαμανάκη (7’). Το Περιστέρι ξέφυγε και στο +8 (11-19) με τρίποντο του Χάρις (9’), όμως η Μύκονος με 7-0 μείωσε σε 18-19, που ήταν και το σκορ του δεκαλέπτου.

Με εντυπωσιακό κάρφωμα του Πέιν ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, δίνοντας αέρα τριών πόντων στο Περιστέρι (18-21), όμως η Μύκονος απάντησε με νέο σερί (5-0) και πέρασε προσπέρασε με 23-21 (12’), με τρίποντο του Άπλμπι. Το παιχνίδι συνεχίστηκε σε ένα μοτίβο που οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με το Περιστέρι να παίρνει ξανά κεφάλι (23-26) στο 15’. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 28-33, όμως η Μύκονος με ένα επιμέρους 9-2 και καλάθι του Καββαδά, πήρε ξανά το προβάδισμα με 37-35 στο 19’. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου με έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 42-38, μετά από λέι απ του Άπλμπι.

Κράτησε το προβάδισμα σε όλο το δεύτερο μέρος και πήρε την νίκη η Μύκονος

Η Μύκονος ξεκίνησε φορτσάτη στην τρίτη περίοδο και με τα τρίποντα των Σκουλίδα και Άπλμπι, πήρε την πρώτη της διψήφια διαφορά (49-38) στο παιχνίδι (22’). Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους 12-4, πλησίασε στο σουτ (53-50) με καλάθι - φάουλ του Καρντένας και τρίποντο του Ιτούνας (25’). Η Μύκονος είχε σε καλή εκτελεστικά μέρα τον Σκουλίδα (2/3τρ.) και πήρε ανάσα με μεγάλο σουτ από τα επτά μέτρα, φεύγοντας στο +5 (58-53), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει το μομέντουμ του αγώνα (27’). Ο Μάντζαρης με δικό του «τρίποντο ξέσπασμα» (3/3τρ σε 2’), έστειλε την Μύκονο στο +12 (67-55), 1’ πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Με 4-0 ξεκίνησε το Περιστέρι την τέταρτη περίοδο, και μείωσε σε 68-61, αναγκάζοντας τον Βαγγέλη Ζιάγκο να καλέσει τάιμ άουτ. Η Μύκονος απάντησε με το ίδιο νόμισμα (4-0) και πήγε την διαφορά ξανά στο +11 (72-61) στο 32’. Οι φιλοξενούμενοι «έσφιξαν» στην άμυνα και με ακόμη ένα σερί, 7-0 αυτή τη φορά, πλησίασαν στους 4 (72-68). Οι νησιώτες με πήραν σημαντική ανάσα με τρίποντο του Κινγκ, που έκανε το 77-70 (36’), και 2’ αργότερα, ο Κάναντι ευστόχησε σε δικό του σουτ τριών πόντων, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα νίκης, με το σκορ στο 82-73, 3’ πριν από το τέλος. Το Περιστέρι με επιμέρους 9-2 μείωσε την απόσταση στα δύο σουτ (86-82) στο 39', όμως ο Άπλμπι με καλάθι - φάουλ έδωσε πολύ σημαντική ανάσα στην Μύκονο (89-82). Ο Καρντένας με 2/2 βολές μείωσε σε 91-88 , 13:8" πριν ακουστεί η κόρνα, όμως η Μύκονος έφτασε στη νίκη με 92-88.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57,,92-88

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα