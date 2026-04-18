Πέσιτς: «Όλοι ξέρουν τι είναι η Μπαρτσελόνα για μένα»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι της Μπάγερν κόντρα στην Μπαρτσελόνα στάθηκε στη σημασία που έχει παίξει στην καριέρα του η ισπανική ομάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός μάλιστα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης βραβεύτηκε από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα στην τελευταία του σεζόν ως προπονητής, αφού έχει ήδη ανακοινώσει πως το καλοκαίρι θα αποσυρθεί από τους πάγκους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την Μπαρτσελόνα. Όλοι όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η Μπαρτσελόνα για μένα ως σύλλογος και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον χρόνο που πέρασα εδώ. Εύχομαι στην Μπαρτσελόνα καλή τύχη στα play in και αργότερα στα πλέι οφ.

Όσο για το παιχνίδι, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα, έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια της Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν και νομίζω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους της σεζόν, αν όχι η καλύτερη. Πιστεύω ότι έχουν βρει έναν καλό ρυθμό και θα τον χρησιμοποιήσουν για να προετοιμαστούν για τα πλέι οφ και τα επόμενα παιχνίδια.

Δεν είχα πιο θλιβερή στιγμή, επειδή δεν είμαι κάποιος που ζει στο παρελθόν. Αν με ρωτάτε για τη στιγμή που με έκανε πιο χαρούμενο και πιο περήφανο, μια από τις καλύτερες στην καριέρα μου ήταν όταν κερδίσαμε το Final Four με την Μπαρτσελόνα στο Σαντ Ζόρντι.

Είμαι Γιουγκοσλάβος και παρόλο που η Γιουγκοσλαβία δεν υπάρχει πια, για μένα υπάρχει πάντα και δεν μπορώ να ξεχάσω όταν κερδίσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ινδιανάπολη. Αυτές είναι δύο στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ ως προπονητής.

Επίσης, απόψε δεν μπορώ να ξεχάσω τη στιγμή που μου χάρισε η Μπαρτσελόνα με αυτή την αναγνώριση. Όσοι με γνωρίζουν εδώ καταλαβαίνουν τι σημαίνει η Μπαρτσελόνα για μένα.

Η Μπαρτσελόνα είναι πάντα το φαβορί, αλλά τα φαβορί δεν κερδίζουν πάντα. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ σκληρή και επικίνδυνη ομάδα. Έχει Αμερικανούς και Σέρβους παίκτες, μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από καλή ισορροπία μεταξύ της περιφέρειας και του εσωτερικού παιχνιδιού. Έχει ποιότητα. Η Μπαρτσελόνα πρέπει να παίξει στο μέγιστο για να την αποκλείσει».