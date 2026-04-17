Ακίν: «Το πιο σημαντικό ματς της σεζόν στο Μαρούσι»

Ο Κολοσσός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/4, 16:00) εκτός έδρας το Μαρούσι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι γηπεδούχοι καίγονται για τη νίκη για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες παραμονής τους στην κατηγορία, ενώ οι Ροδίτες ψάχνουν τη νίκη για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισόδου στην οκτάδα και τα πλέι οφ.

Την άποψή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στο Μαρούσι μοιράστηκε ο σέντερ της ομάδας Ντάνιελ Ακίν, ο οποίος τόνισε την κρισιμότητα του αγώνα.

«Το επόμενο παιχνίδι μας κόντρα στο Μαρούσι είναι το πιο σημαντικό της σεζόν, καθώς παλεύουμε και στοχεύουμε στα playoffs. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε με πολλή ενέργεια και σκληράδα για να πετύχουμε αυτή τη σημαντική εκτός έδρας νίκη» δήλωσε ο Βρετανός ψηλός.