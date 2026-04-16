Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Αρμάνι, πάτησε γκάζι όταν έπρεπε και «καθάρισε» Αρμάνι (85-76) και την πρωτιά στην regular season.

Πρώτος και... καλύτερος ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το καθήκον τους κόντρα στην Αρμάνι, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην ιταλική ομάδα και έφτασαν εύκολα στη νίκη (85-76) ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την κανονική διάρκεια της Euroleague.

Οι Πειραιώτες πήραν την πρωτιά στη regular season για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία (26-12 ρεκόρ), με την ομάδα του Πέπε Ποέτα να ολοκληρώνει την χρονιά με ρεκόρ 17-21.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όταν πάτησε γκάζι φανέρωσε την διαφορά ποιότητας, με τους «ερυθρόλευκους» να μοιράζουν πολύ καλά την μπάλα (22ασ.) περιορίζοντας τα λάθη τους (9λ.). Στα αρνητικά το κακό ποσοστό από τα 6.75μ. (6/23τρ.) με τους Πειραιώτες να «χτυπούν» περισσότερο μέσα από την ρακέτα (25/45δ.)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με τον Σέρβο ψηλό να πραγματοποιεί εμφατικό double-double (13π. 15ρ.). Σταθερά σε ΜVP mode ο Βεζένκοφ (20π. 7/16δ. 4ρ.), διψήφιοι Ντόντα Χολ (14π. 5ρ.) και Ντόρσεϊ (18π. 3ρ. 3ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Σιλντς ήταν ασταμάτητος με 24 πόντους και 5/11 τρίποντα, με τον Αρμόνι Μπρουκς να προσθέτει 13 πόντους και 3 ριμπάουντ και τους υπόλοιπους παίκτες του Πέπε Ποέτα να μένουν σε μονοψήφια επίπεδα.

Γρήγορος ρυθμός και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα δια χειρός Βεζένκοφ-Ντόρσεϊ

Με τον Ουόρντ σε θέση «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν με ρυθμό στην επίθεση δια χειρός Βεζένκοφ (4π. για το 4-2). Ο Ντόρσεϊ δεν άργησε να πάρει μπρος, με τον ομογενή γκαρντ να σκοράρει 7 σερί πόντους για να εκτοξεύσει την διαφορά στο +9 (11-2 στο 3’), με τον Σιλντς να απαντά με γκολ-φάουλ. Ο Βεζένκοφ έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα των Πειραιωτών (+10, 15-5), με την ιταλική ομάδα να βγάζει αντίδραση απέναντι στην soft άμυνα των παικτών του Μπαρτζώκα. Η Αρμάνι ανέβασε την πίεση της στην άμυνα και με επιμέρους 4-13 μείωσε στο πόντο την διαφορά (19-18 στο 8’), με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα του (21-18) δια χειρός Βεζένκοφ (10π.). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +3 (26-23) σε μια περίοδο με γρήγορο ρυθμό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον έλεγχο.

Ήλεγχε τον ρυθμό ο Ολυμπιακός, έβγαλε αντίδραση με όπλο το τρίποντο η Αρμάνι

Με καλάθι του Τζόσεφ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Καναδό γκαρντ να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. (5π.) για το +7 των «ερυθρολεύκων» (31-24). Μανιόν και Νίμπο έδωσαν λύσεις για την ιταλική ομάδα, με τον ΜακΚίσικ να βρίσκει τους πρώτους τους πόντους από την γραμμή των βολών (38-32 στο 14’). Ο Χολ προσέφερε σκορ και θέαμα (6π.), με τον Φουρνιέ να συνδέεται για πρώτη φορά με το ιταλικό καλάθι για το +9 (41-32) των Πειραιωτών. Η ομάδα του Ποέτα απάντησε άμεσα από μακριά, με τους Σιλντς και Μπούκερ να φέρνουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (45-45 στο 19’). Ο Ντόρσεϊ ανέλαβε τη τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, με τον ομογενή γκαρντ να ευστοχεί από μέση απόσταση για το +2 των Πειραιωτών στο ημίχρονο (47-45).

Κυρίαρχοι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, διατήρησε το προβάδισμα του σε ασφαλή επίπεδα ο Ολυμπιακός

Οι δυο ομάδες άργησαν να βρουν σκορ στο δεύτερο μέρος, με τους Βεζένκοφ και Σιλντς να γράφουν το 49-48 στο 22’. Ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (11π. 6ρ.) για το +7 των «ερυθρολεύκων» (55-48 στο 23’), με τον Βεζένκοφ να στέλνει ξανά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 59-48 στο 25’) φτάνοντας τους 16π. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πλέον ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι της, έστειλε την διαφορά στο +14 (62-48) δια χειρός Ντόρσεϊ και ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό (64-50 στο 26’). Η ιταλική ομάδα απάντησε με σερί 5-0 (64-55 στο 28’) για να ροκανίσει την διαφορά, με τον Ολυμπιακό να επαναφέρει την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (+13, 68-55).

Xαλάρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» αλλά έφτασαν άνετα στη νίκη και την πρωτιά στην regular season

Με σερί 7-0 μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός εκτοξεύοντας την διαφορά για πρώτη φορά στο +20 (75-55). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει τις βάσεις για μια άνετη νίκη και την πρωτιά στην regular season, ο Ντόντα Χολ ήταν ασταμάτητος στην ρακέτα (14π. 79-59 στο 34') με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει ότι θέλει στο παρκέ. Η Αρμάνι έβγαλε αντίδραση και σε συνδυασμό με την χαλάρωση των Πειραιωτών έτρεξε σερί 12-0 για να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (79-71 στο 36') αναγκάζοντας τον Έλληνα τεχνικό να καλέσει τάιμ-άουτ. Ο Ολυμπιακός είχε μείνει χωρίς σκορ για περίπου 3' με τον Πίτερς να ξεκολάει την ομάδα του από τους 79π. με τρίποντο για το 82-71 στο 38', με τους «ερυθρόλευκους» να μην κοιτούν ξανά πίσω «καθαρίζοντας» εύκολα την Αρμάνι και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague (85-76).

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76.

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