Ξεκάθαρη η παρέμβαση του Λιόλιου και για το buy out ύψους 500 χιλ. ευρώ που πλήρωσε ο Ολυμπιακός για τον Καραγιαννίδη!

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παρά τη θέση του στον προεδρικό θώκο της ομοσπονδίας έκανε... κουμάντο στις μεταγραφές του Προμηθέα και συμμετείχε ενεργά στην πώληση του Αντώνη Καραγιαννίδη στον Ολυμπιακό έναντι 500 χιλιάδων ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ διαρρηγνύει τα ιμάτιά του πως εδώ και χρόνια δεν έχει σχέση με τον Προμηθέα Πατρών, όμως τα πρόσφατα μηνύματά του που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.

Βλέπετε, ο Λιόλιος όχι μόνο είχε έντονη διοικητική δραστηριότητα στην καθημερινότητα της ομάδας της Αχαΐας, αλλά ήταν ιδιαίτερα ενεργός και στο μεταγραφικό κομμάτι του συλλόγου.

Ενδεικτική είναι η υπόθεση του Αντώνη Καραγιαννίδη, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε στον Ολυμπιακό έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ. Ο Έλληνας σέντερ τελικά παρέμεινε στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα -ως δανεικός- και η εμπλοκή του Λιόλιου στην εν λόγω μεταγραφή είναι κάτι παραπάνω από προφανής.

Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα από την καταγγελία:

«Στις 05.02.2025 ο Ε. Λιόλιος [Ε.Λ.] προώθησε στον Η. Παπαθεοδώρου [Η.Π.] το εξής μήνυμα: «Καλησπέρα πρόεδρε Συγγνώμη για την ενόχληση Είχα σήμερα ενόχληση από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον Καραγιαννίδη . Τους παρέπεμψα στην ομάδα Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί Αλλά θεώρησα σωστό να το ξέρετε» και ενημερώνει ότι το έλαβε από τον Σπύρο Καλλέργη (manager παικτών), και, εν συνεχεία, σχολιάζει : «Άρχισαν τα όργανα» και συνεχίζει «Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό»

Η.Π.: «Μάλιστα»,

Ε. Λ.: «Έχεις πει του Χρήστου για την πρόταση;»

ΗΠ «Όχι δε μίλησα μαζί του»

ΕΛ «Θα του πω για ενδιαφέρον των δύο μεγάλων και τιμή από εμάς 500»

Εν τέλει, ο Α. Καραγιαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, καθώς επήλθε συμφωνία ύψους πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] ευρώ, ωστόσο ο παίκτης συνέχισε να αγωνίζεται για την ομάδα του Προμηθέα ως δανεικός».

Είναι φανερό, λοιπόν, πως και σε αυτή την υπόθεση ο Λιόλιος ήταν... εκεί. Αφενός γιατί γνώριζε εξ αρχής για το ενδιαφέρον των «αιωνίων» για τον Καραγιαννίδη, αφετέρου γιατί μίλησε προσωπικά με τον παίκτη και τέλος γιατί εκείνος του έβαλε το «πωλητήριο» των 500 χιλιάδων ευρώ.

Δρώντας ως διοικητικός ηγέτης του Προμηθέα, ο Λιόλιος έθεσε την τιμή του buy out, επικοινώνησε με την πλευρά του παίκτη και επί της ουσίας έκανε το... παζάρι, για τη μετέπειτα πώλησή του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Φυσικά, είναι περιττό το οποιοδήποτε σχόλιο, καθώς σε καμία προηγμένη (και μη) χώρα μπασκετικά δεν νοείται ο πρόεδρος της ομοσπονδίας να ασχολείται ενεργά με τις μεταγραφές μίας ομάδας, σαν να είναι ο... ιδιοκτήτης της.